陸殲-20當蜂王 傳將指揮WD-1K無人機蜂群作戰

2018年02月09日 15:47 中時電子報 楊幼蘭

中國空軍網8日透露，空軍飛行試驗訓練基地組織無人機，展開了新年度首次跨晝夜飛行訓練。而目前中國空軍唯一裝備殲-20隱形戰機的單位，就是試訓基地。

由於該基地位於甘肅鼎新大漠深處，因此也有鼎新基地之稱。據大陸軍事微博百戰刀報導，中國空軍無人機部隊組建於8年前，直到3年前才進駐鼎新基地。

分析指出，雖然殲-20與無人機在鼎新基地 「共處」 已超過1年，不過雙方一直沒有交集。直到最近，鼎新基地換裝的新型無人機才終於有了與殲-20即時交流的功能。

中國官方媒體曾相繼介紹過鼎新基地的空軍無人機部隊，它先前裝備了外貿型號為「翼龍Ⅰ」的攻擊-1型察打一體無人機。這款無人機裝有一台100馬力活塞發動機，具有自動平輪式起降和飛行能力，最大起飛重量達1,100公斤，而最大續航時間為20個小時，實用升限為5,000米，可攜帶各式偵察、鐳射照射/測距、電子對抗設備，以及小型空地打擊武器，並可執行監視，偵查及對地攻擊任務等任務。

攻擊-1型無人機不僅能精確打擊敵目標，還能攜帶偵察設備，對敵方目標進行遠距離長航時偵察，性能與定位類似美軍「捕食者」無人機。不過，它主要透過地面站操控，並沒有與中國空軍其他有人戰機交換資訊的能力。

因此，自攻擊-1型裝備中國空軍以來，主要執行的，仍是典型無人攻擊偵察機任務。去年2月，翼龍Ⅱ無人機首飛成功。而今年1月的公開消息顯示，翼龍Ⅱ已迅速裝備中國空軍無人機部隊，不過型號代號已變成WD-1K型。

就外形而言，WD-1K與攻擊-1型相差無幾，但內在卻有很大變化。該無人機系統由WD-1K無人機、地面站，任務載荷和地面保障系統所組成，最大起飛重量達4,200公斤，外掛能力為480公斤，可續航20小時，並能配備合成孔徑雷達、鐳射制導飛彈，以及衛星制導炸彈等武器裝備。

而其中最關鍵的，就是WD-1K無人機除了裝有與地面站通信的空地雙向資料鏈，還安裝了能與有人駕駛戰機交換資訊的綜合資料鏈。

因此，WD-1K無人機具備了由有人駕駛戰機指揮控制的能力。而在中國空軍現役戰機中，目前在公開資料中被提及，具備指揮控制無人機功能的，就只有殲-20隱形戰機。

利用有人戰機做「蜂王」，指揮控制無人機群作戰的戰術，是由美軍率先測試的。美軍透過在有人飛機上配備「無人機戰術通用資料鏈組件」（UTA），由飛行員駕駛戰機在後方相對安全空域控制無人機群進行偵察、對地打擊等任務。

去年年初，美軍成功使用3架F-18「大黃蜂」戰機在空中釋放多達103架「山鶉」微型無人偵察機蜂群，進行了持續半個小時的飛行。期間F-18戰機飛行員引導無人機，自主執行了情報搜集和監控任務。

分析指出，這一有人戰機當「蜂王」，控制無人機群的「蜂群戰術」，是未來空戰的重要新方向。隨著中國空軍新型無人機與具備無人機控制能力的殲-20在同一單位訓練，預料中國版「蜂群戰術」很快就會展開訓練。無人機因體型較小，本來就不易被雷達發現，而殲-20戰機的隱形性能更是對敵突防的關鍵撒手鐧。這兩種戰機如果能相輔相成，對敵軍防空系統而言，可能宛如噩夢。

(中時電子報)