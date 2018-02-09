陸殲-20當蜂王 傳將指揮WD-1K無人機蜂群作戰

據稱中國殲-20隱形戰機未來將扮演蜂王，指揮WD-1K無人機進行蜂群作戰。圖為WD-1K新型無人機。（中國空軍）

友善列印
中時電子報

中國空軍網8日透露，空軍飛行試驗訓練基地組織無人機，展開了新年度首次跨晝夜飛行訓練。而目前中國空軍唯一裝備殲-20隱形戰機的單位，就是試訓基地。

由於該基地位於甘肅鼎新大漠深處，因此也有鼎新基地之稱。據大陸軍事微博百戰刀報導，中國空軍無人機部隊組建於8年前，直到3年前才進駐鼎新基地。

分析指出，雖然殲-20與無人機在鼎新基地 「共處」 已超過1年，不過雙方一直沒有交集。直到最近，鼎新基地換裝的新型無人機才終於有了與殲-20即時交流的功能。

中國官方媒體曾相繼介紹過鼎新基地的空軍無人機部隊，它先前裝備了外貿型號為「翼龍Ⅰ」的攻擊-1型察打一體無人機。這款無人機裝有一台100馬力活塞發動機，具有自動平輪式起降和飛行能力，最大起飛重量達1,100公斤，而最大續航時間為20個小時，實用升限為5,000米，可攜帶各式偵察、鐳射照射/測距、電子對抗設備，以及小型空地打擊武器，並可執行監視，偵查及對地攻擊任務等任務。

攻擊-1型無人機不僅能精確打擊敵目標，還能攜帶偵察設備，對敵方目標進行遠距離長航時偵察，性能與定位類似美軍「捕食者」無人機。不過，它主要透過地面站操控，並沒有與中國空軍其他有人戰機交換資訊的能力。

因此，自攻擊-1型裝備中國空軍以來，主要執行的，仍是典型無人攻擊偵察機任務。去年2月，翼龍Ⅱ無人機首飛成功。而今年1月的公開消息顯示，翼龍Ⅱ已迅速裝備中國空軍無人機部隊，不過型號代號已變成WD-1K型。

就外形而言，WD-1K與攻擊-1型相差無幾，但內在卻有很大變化。該無人機系統由WD-1K無人機、地面站，任務載荷和地面保障系統所組成，最大起飛重量達4,200公斤，外掛能力為480公斤，可續航20小時，並能配備合成孔徑雷達、鐳射制導飛彈，以及衛星制導炸彈等武器裝備。

而其中最關鍵的，就是WD-1K無人機除了裝有與地面站通信的空地雙向資料鏈，還安裝了能與有人駕駛戰機交換資訊的綜合資料鏈。

因此，WD-1K無人機具備了由有人駕駛戰機指揮控制的能力。而在中國空軍現役戰機中，目前在公開資料中被提及，具備指揮控制無人機功能的，就只有殲-20隱形戰機。

利用有人戰機做「蜂王」，指揮控制無人機群作戰的戰術，是由美軍率先測試的。美軍透過在有人飛機上配備「無人機戰術通用資料鏈組件」（UTA），由飛行員駕駛戰機在後方相對安全空域控制無人機群進行偵察、對地打擊等任務。

去年年初，美軍成功使用3架F-18「大黃蜂」戰機在空中釋放多達103架「山鶉」微型無人偵察機蜂群，進行了持續半個小時的飛行。期間F-18戰機飛行員引導無人機，自主執行了情報搜集和監控任務。

分析指出，這一有人戰機當「蜂王」，控制無人機群的「蜂群戰術」，是未來空戰的重要新方向。隨著中國空軍新型無人機與具備無人機控制能力的殲-20在同一單位訓練，預料中國版「蜂群戰術」很快就會展開訓練。無人機因體型較小，本來就不易被雷達發現，而殲-20戰機的隱形性能更是對敵突防的關鍵撒手鐧。這兩種戰機如果能相輔相成，對敵軍防空系統而言，可能宛如噩夢。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：殲20或將指揮這款無人機協同作戰 已進駐同一基地

威懾中俄 美核武版F-35戰機2020… 讓法國再次偉大！豪砸11兆預算 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。