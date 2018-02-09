中研院士李羅權 獲選美國國家工程學院海外院士

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旺報

美國國家工程學院（The National Academy of Engineering）於本2月7日公布2018年新科院士，中研院地球科學研究所院士李羅權獲選為該院海外院士，以表彰其對太空物理的諸多創新貢獻，以及對福爾摩沙衛星計畫的領導與推動。

中研院表示，李羅權為國際知名科學家及科技管理者，其專長領域為太空物理學，並對無線電通訊、太空物理、太空天氣預報及大氣物理領域皆有深遠的影響。如他曾在無線電波強散射研究中取得重大突破，這種散射由電漿湍流造成，會產生電波強度閃爍、波束角度變大和脈衝拖尾等現象。李院士發展的非微擾的強散射理論，已於不同科學領域廣泛應用，包含無線電波、雷射光束傳輸及地震波散射。

除了鑽研無線電波研究，李羅權更於1992年首次成功模擬日珥的動態形成過程，也顯示出日珥物質是由熱不穩定性引發的虹吸作用所形成。增進人類對日珥等基礎太陽物理現象、地磁活動及太空天氣預報的認識。

而李羅權過去也曾擔任國家太空中心主任及國家實驗研究院院長，任內他帶領科學家和工程師團隊，成功推動福爾摩沙二號及三號衛星計畫。2003年，福爾摩沙二號衛星科學團隊，在大氣層中發現了巨大噴流。觀測到的巨大噴流位於雷雲層的頂端及電離層之間（約16公里至90公里處），建立了從雲層直達電離層的連通光路。此項觀測證實1925年由諾貝爾獎得主C.T.R. Wilson所提出的大氣電流理論。

福爾摩沙三號衛星是由台灣跟美國合作的6顆衛星系統組成，2006年發射並執行GPS電波掩星觀測任務，收集大氣資料用以改善世界各地的氣象預報能力，現有來自81國家的3千多位科學家，註冊使用衛星資料。

李院士曾獲諸多學術榮譽，如錢德拉塞卡電漿物理學獎、傅爾布萊特傑出學者講座、總統科學獎、發展中世界科學院院士、國際宇宙航行學院院士等榮譽，並於2002年獲選為本院院士。

美國國家工程學院院士為工程領域中最高榮譽之一，以表彰在工程學之研究、實作與教育上有卓越貢獻之學者。該院今年選出83位國內院士及16位海外院士，其中學界與工業界人數約各占一半。截至目前，該院共有2,293名院士，以及262位海外院士。

更多相關資訊，請參考：https://www.nae.edu/178117.aspx

(旺報)

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