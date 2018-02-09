年節將近 新店警幼童參訪、反詐騙宣導

年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局。（葉書宏翻攝）

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年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局。（葉書宏翻攝）
年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局。（葉書宏翻攝）
年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局。（葉書宏翻攝）
年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局。（葉書宏翻攝）

年節將近，新北市政府警察局新店警分局接待轄區內安親班小朋友們來參觀新店警分局，除了加強宣導年節各項反詐騙觀念之外也順便體驗一日小小警察的滋味，讓許多小朋友們有了不一樣的感受。

新店警分局特別規畫警用巡邏車、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，並教導小朋友們犯罪預防與交通安全觀念，現場活動反應熱烈；小朋友們對警察的正面印象也讓參與現場活動的員警期盼未來警界的形像與尊嚴能夠越來越被社會大眾肯定。

安親班老師表示，地方上的警察分局能夠辦理這樣的活動真的非常有意義，可以藉由帶小朋友參觀警察分局的機會來培養小朋友的守法觀念，尤其現在年節將近詐騙層出不窮，藉由這樣的參訪機會能夠獲取更多的自我保護意識真的非常好，希望警察單位未來能夠多舉辦類似的活動，讓更多的小朋友能夠參與學習。

新店警分局表示，「國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下耕耘紮根，從小就要建立小朋友正確的是非觀念，這才是治安穩定的基石。」也提醒各位朋友們年關將近，詐騙層出不窮，遇到有可疑為詐騙的手法，請速撥165反詐騙專線或是110報案電話向警方反應。

(中時)

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