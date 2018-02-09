影》行動or穿戴？平昌冬奧成支付工具新戰場

2018年02月09日 16:14 中時電子報 喻華德

據《日經》報導，平昌冬奧將於今晚開幕。為了接待全球遊客，當地正做好完善的準備。在冰點以下的嚴寒中，出現了「掃一下手套即可完成付款」的服務。此外，還有將韓國菜改為西式口味的店家。將於2020年舉辦東京奧運的日本也在關注韓國的作法。

零下10度，從冰天雪地的店外跑進來的顧客顯得對摘手套都有些不耐煩。「給我來杯熱咖啡」。付款僅需帶著手套在終端上掃一下，隨著「逼逼」的聲音，瞬間完成結帳。

VISA正以平昌冬奧為舞臺推出可穿戴支付設備。分為支援近場通訊（近場通訊）的手套、貼紙和白老虎徽章3種，內建的IC晶片中預設儲值3萬至5萬韓元（新臺幣827至1,367元）以鼓勵消費，每次使用時會自動扣款。

儘管日本的Suica（又稱西瓜卡，類似於悠遊卡）等預付卡稱得上更加便捷的方式，但VISA説明稱「如果因為寒冷而讓手凍僵，無論是用手拿卡片還是現金都很麻煩。刷近場通訊手套是輕鬆完成付款的一種接待方式」。

VISA是平昌冬奧的頂級贊助商。在之前的奧運上，也一直嘗試同樣的結帳服務。在2016年的里約熱內盧奧會時，VISA向運動員發放了近場感應戒指。在海邊也方便使用，受到運動員的歡迎。

VISA希望借此將自主研發的「非接觸式清算終端」推廣全球。傳統上顧客從錢包中取出金融卡、店家將其插入讀卡器的方法比較麻煩。VISA將以奧運會等大型活動為契機，主導建立新一代清算標準。

另一方面，中國大陸的支付寶也在韓國急速擴大勢力範圍。

使用者在手機上顯示二維條碼（QR code），然後讓店家掃描即可。支付寶進駐韓國只有約3年時間，但在機場、百貨店等已有4萬多家商店能用。尤其是在首爾的鬧區，9成店舖可以使用支付寶付款。

在冬奧期間，將有大量大陸遊客訪韓，支付寶不可或缺。支付寶隸屬的螞蟻金服公司，2017年向韓國清算服務巨頭「Kakao Pay」出資，互相開放了加盟店，據稱這也作出了貢獻。螞蟻金服斷言稱「在全球推廣進程中，韓國是重要市場」。

在韓國，從信用卡或銀行帳戶中直接扣款的借記卡（編按：如中華郵政VISA金融卡）正在普及。無現金清算比率達到9成，而日本僅為2成。即使韓國已經如此便利，但追求更便捷支付方式的需求仍然強烈。在年輕人之間，智慧型手機行動支付正在普及。

在冬奧會接待遊客舞臺的背後，著眼於未來無現金時代的激烈商業大戰已經開打。這種趨勢有可能延續至2020年的東京奧運會，並且明顯改變日本的現金社會。

(中時電子報)