台中市推客語能力認證 老少通過成績亮眼

台中市政府客委會為推動全市客語發展，積極輔導各級機關、學校舉辦客語能力認證相關研習，打造客語學習環境，營造「台中好客家」氛圍！（陳世宗翻攝）

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客委會主委劉宏基帶領客委會文化志工一同報考客語認證，22位文化志工全數通過！（陳世宗翻攝）

台中市政府客委會為推動全市客語發展，積極輔導各級機關、學校舉辦客語能力認證相關研習，打造客語學習環境，營造「台中好客家」氛圍；106年度全國有4,796人報考客語能力中級暨中高級認證，共有2,465人通過，通過率為51.40％，台中市以石岡區通過率62.86％最為亮眼！

市府客委會主委劉宏基帶領客委會文化志工一同報考客語認證，22位文化志工全數通過，此次報考的文化志工中，長者秉持好學不倦精神，打破年齡在學習上的限制，在中高級認證考試滿分300分中締造278.25高分，成績優異亮眼。全市最年長通過者79歲胡先生和最年幼者10歲鄧同學，均來自東勢區，老少一同參與讓客語成為生活化語言。

客委會表示，去年底客語被列為國家語言，其中更明確要求在客家文化重點發展區服務的公務人員，應有符合服務機關所在地客家人口比例通過客語認證，除鼓勵各界參加客語認證外，亦多方推展讓客語生活化，盼永續傳承客語及客家文化。

客委會指出，今年凡台中市民通過初級核發獎金500元、中級1000元、中高級2000元。107年度客語初級認證於9月8日(星期六)、9月16日(星期日)辦理；中級暨中高級認證於10月27日(星期六)辦理，歡迎有興趣民眾及早準備。

(中時)

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