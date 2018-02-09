震後檢討都更政策 周錫瑋：天花板要變地板

2018年02月09日 16:06 中時 葉德正

花蓮地震再度喚起社會對都更重視，台北市長柯文哲指都更不可能一坪換一坪，新北市長擬參選人周錫瑋9日召開記者會認為，過去都更三法規畫觀念是總量管制，設有1.5容積獎勵的天花板，誘因不足導致都更緩慢，他認為應把天花板變地板，規畫都更策略發展區，增加誘因、提高獎勵機制，全面達到一坪換一坪，甚至一坪換1.2坪以上，才能加快都更速度。

周錫瑋指出，過去都市計畫擬定時，都市計畫書圖、地籍圖、環境敏感地區(斷層、土壤液化)等，無法完整套疊，以致斷層帶上出現許多建築物等，但在現代科技發展下，目前可用GIS地理資訊系統完整統合相關資訊，未來可排除環境敏感地區，選定「策略發展區域」，除都更三法規範法定容積及獎勵機制外，可將環境敏感地區容積大幅移入策略發展區域。

他說，策略發展區域可增加誘因、提高獎勵機制，把1.5天花板變成地板，並將法令鬆綁、獎勵更新手法，達到移出移入基地的原住戶、建商、政府多贏的局面；而環境敏感地區就逐步降低其使用，並規畫為都市公園及綠地等公共設施。

周錫瑋說，柯文哲認為一坪換一坪是幻想，但「 我想！」，他認為，人民生命財產安全才是地方首長的第一要務，為什麼人民的財產在都更時需要縮水？為什麼明知現行法令、稅制和委員會制讓都更走不動，為什麼不大破大立？。

周錫瑋認為，花蓮大地震說明未來強度地震頻繁的時代已經來了，過去因未將斷層帶做為建築地點的考量，以致許多建築物都蓋在斷層帶上，加上現存的危樓(如海砂屋)及屋齡三十年以上防震能力未達七級以上的建築物都應該立即進行大規模的都更，防災型都更的速度要用急件而非一般件的方式處理

(中時)