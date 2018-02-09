震後檢討都更政策 周錫瑋：天花板要變地板

周錫瑋認為應該把現行法令都更獎勵天花板變為地板。（葉德正翻攝）

友善列印
中時

花蓮地震再度喚起社會對都更重視，台北市長柯文哲指都更不可能一坪換一坪，新北市長擬參選人周錫瑋9日召開記者會認為，過去都更三法規畫觀念是總量管制，設有1.5容積獎勵的天花板，誘因不足導致都更緩慢，他認為應把天花板變地板，規畫都更策略發展區，增加誘因、提高獎勵機制，全面達到一坪換一坪，甚至一坪換1.2坪以上，才能加快都更速度。

周錫瑋指出，過去都市計畫擬定時，都市計畫書圖、地籍圖、環境敏感地區(斷層、土壤液化)等，無法完整套疊，以致斷層帶上出現許多建築物等，但在現代科技發展下，目前可用GIS地理資訊系統完整統合相關資訊，未來可排除環境敏感地區，選定「策略發展區域」，除都更三法規範法定容積及獎勵機制外，可將環境敏感地區容積大幅移入策略發展區域。

他說，策略發展區域可增加誘因、提高獎勵機制，把1.5天花板變成地板，並將法令鬆綁、獎勵更新手法，達到移出移入基地的原住戶、建商、政府多贏的局面；而環境敏感地區就逐步降低其使用，並規畫為都市公園及綠地等公共設施。

周錫瑋說，柯文哲認為一坪換一坪是幻想，但「 我想！」，他認為，人民生命財產安全才是地方首長的第一要務，為什麼人民的財產在都更時需要縮水？為什麼明知現行法令、稅制和委員會制讓都更走不動，為什麼不大破大立？。

周錫瑋認為，花蓮大地震說明未來強度地震頻繁的時代已經來了，過去因未將斷層帶做為建築地點的考量，以致許多建築物都蓋在斷層帶上，加上現存的危樓(如海砂屋)及屋齡三十年以上防震能力未達七級以上的建築物都應該立即進行大規模的都更，防災型都更的速度要用急件而非一般件的方式處理

(中時)

台中市推客語能力認證 老少通過… 勞動部飲調職訓學員以異國婚禮展…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。