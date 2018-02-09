勞動部飲調職訓學員以異國婚禮展成果

2018年02月09日 16:19 中時 許素惠

勞動部雲嘉南分署飲調班結訓，學員成果光目觀，就令人陶醉。（許素惠攝）

學員以異國婚禮呈現飲調成果，穿著柬埔寨傳統結婚禮服的新人用學員調出的飲品向來賓敬「茶」。（許素惠攝）

學員以異國婚禮呈現飲調成果，穿著泰國（左）、大陸（右）傳統結婚禮服的新人。（許素惠攝）

學員以異國婚禮呈現飲調成果，穿著台灣（左）、柬埔寨（中）、印尼（右）傳統結婚禮服的新人。（許素惠攝）

勞動部雲嘉南分署飲調班結訓，學員展現成果。（許素惠攝）

勞動部雲嘉南分署辦理飲料調製暨國際咖啡師認證班9日結業，學員以越、泰、印等5異國婚禮呈現敬茶等飲調成果，並現場義賣響應華山基金會為獨居老人募年菜，大陸新移民程桂霞接過結業證書，為學得一技之長激動落淚。

甩瓶、空拋、搖晃，不消2分鐘，一杯色香味俱全的特調飲品便剩杯而出，學員高超的技巧，也贏得熱烈掌聲，成果包括道地的台灣珍珠奶茶、東南亞椰奶、拿鐵、卡布奇諾等。

接著5對新人穿著泰國、印尼、柬埔寨、台灣、大陸等國傳統禮服，以學員現調的飲品向雲嘉南分署長柯呈枋、縣府勞工處副處長陳良駿、虎尾鎮長林文彬、立委劉建國、華山基金會顧問許恆慈等人敬茶，巧妙地將成果和異國婚禮儀式結合，更添結訓喜氣。

6年前因孩子教育由台中移居雲林的學員張聖岳有意轉行賣咖啡，沒想到從該職訓班學到沖煮品嘗咖啡以外的技能，他覺得收穫豐碩。住台中的紫菡為了上課，去年底特地來雲林租屋，希望開家飲調小舖。

從大陸嫁來台灣9年的程桂霞接過結業證書，激動地熱淚盈眶，她將人生比喻為飲品，快樂時像珍奶等是甜的，不如意時如高比例的金桔檸檬酸苦澀，很開心自己在台灣能學到一技之長。

具有國際咖啡師執照的指導老師吳淑苓表示，飲調技術千變萬化，關鍵在創意，「醉裡乾坤大，壺中歲月長」一杯深具創意的調飲，它的美不需去喝，目觀就足令人陶醉，飲調技術不只能謀生，也能成為日常，讓生活多采多姿。

柯呈枋指出，台灣飲品市場商機龐大，飲調技術很搶手，學員歷經300小時的訓練，具備了知識及熟稔技巧，未來發展深受期待。

(中時)