批教育部違法不聘 羅智強：民進黨是鐵了心的要染指台大

2018年02月09日 16:18 中時電子報 王家禕

台大校長當選人管中閔的人事案，至今僵持不下。教育部面對台大遴選委員會送來的會議紀錄，以及四千名台大師生連署的陳情書，聲稱仍要釐清，繼續拖延。管中閔目前已確定無法在春節前就任。前總統府副秘書長羅智強批評，「民進黨是鐵了心的要染指台大」。

羅智強在2日時便於《人間福報》發文，批評教育部要求台大再次召開遴選委員會，確認管中閔的當選資格，才願意聘任。此舉不僅違法，更是違憲。當時，他便提出質疑，大學自治的規範如此明確，教育部卻甘願冒此大不韙。若非有政治力在背後運作，又會是什麼？

沒想到，一周後今日，還真言重。羅智強說，原以為台大校長遴選會再次開會，只是走個過場；現在教育部卻對於程序完全合法的校長遴選，違法不予聘任，「可見民進黨是鐵了心的要染指台大」。

羅智強認為，民進黨在盤算，等到台大校務癱瘓多日之後，再向管中閔喊話，既然有這麼多爭議，何苦為了一己權位，讓台大停滯不前，藉此迫使管中閔請辭。

羅智強說，這是因為民進黨清楚，管中閔比民進黨愛台大。台大停滯，民進黨可以無動於衷，管中閔卻不可能視若無睹。這種手法就像中選會遲遲不公告當選人，要讓當選人知難而退一樣，這種手法已經侵害了民主的基石！

(中時電子報)