批教育部違法不聘 羅智強：民進黨是鐵了心的要染指台大

台大校長當選人管中閔。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

台大校長當選人管中閔的人事案，至今僵持不下。教育部面對台大遴選委員會送來的會議紀錄，以及四千名台大師生連署的陳情書，聲稱仍要釐清，繼續拖延。管中閔目前已確定無法在春節前就任。前總統府副秘書長羅智強批評，「民進黨是鐵了心的要染指台大」。

管中閔上任卡卡 洪孟楷：教育部長難道向綠營輸誠以保官位？

羅智強在2日時便於《人間福報》發文，批評教育部要求台大再次召開遴選委員會，確認管中閔的當選資格，才願意聘任。此舉不僅違法，更是違憲。當時，他便提出質疑，大學自治的規範如此明確，教育部卻甘願冒此大不韙。若非有政治力在背後運作，又會是什麼？

沒想到，一周後今日，還真言重。羅智強說，原以為台大校長遴選會再次開會，只是走個過場；現在教育部卻對於程序完全合法的校長遴選，違法不予聘任，「可見民進黨是鐵了心的要染指台大」。

羅智強認為，民進黨在盤算，等到台大校務癱瘓多日之後，再向管中閔喊話，既然有這麼多爭議，何苦為了一己權位，讓台大停滯不前，藉此迫使管中閔請辭。

羅智強說，這是因為民進黨清楚，管中閔比民進黨愛台大。台大停滯，民進黨可以無動於衷，管中閔卻不可能視若無睹。這種手法就像中選會遲遲不公告當選人，要讓當選人知難而退一樣，這種手法已經侵害了民主的基石！

(中時電子報)

綠營兩大天王見面 天候來攪局 台南新營民治議事廳活化案 民進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。