最夯拜年新風潮 玉泉紅酒趣味吉祥話 暖心暖身面子足

2018年02月09日 16:26 中時電子報 綜合報導

迎接農曆新年前，家家戶戶都要勞心勞力準備登門拜訪親朋好友的禮品，無論是實用、健康或是包裝精美的新年禮盒都是考慮的選項，不過要是準備不及或無法親自送禮的民眾也不用擔心，台灣菸酒公司已經貼心的為民眾備好喜氣的動畫短片，可隨時將滿滿的祝福分享發送給朋友喔！

近期台灣菸酒推出了一個紅酒系列的超可愛互動影片，注意影片第20秒隱藏版畫面，點選隱藏版畫面會有不同遊戲結果哦！如以手機瀏覽影片，可用YouTube APP開啟(點選畫面左下方YouTube logo)，找到隱藏版吉祥話，讓民眾在玩趣味遊戲的同時也能把這份新年的祝福和喜氣給傳遞下去！

玉泉紅酒賀年篇【互動版】

現代人生活忙碌，養生、養顏成為人們注重的保養重點，其中「紅酒」就成為送禮的熱門首選。台灣菸酒的「玉泉紅麴葡萄酒」融合了優質養生的「紅麴」與紅酒之王「卡本內蘇維翁葡萄」，東西方雙重健康釀製成最適合台灣人的紅酒；而「玉泉洋蔥紅酒」免除了剝切淚流與浸釀的繁瑣，精選甜醇「美洛」紅酒與擁有「春膳料理」美譽的特級洋蔥，經由獨特釀製，達到雙重養生融合的極致享受，讓消費者嚐到驚人風味與顛覆口舌衝擊的幸福感。

「玉泉洋蔥紅酒」禮盒(特惠價NT$580兩瓶0.75L洋蔥紅酒，加贈一瓶0.18L洋蔥紅酒)顛覆口舌衝擊的幸福感。(圖片來源：中時電子報)

「玉泉紅麴葡萄酒」2大1小新春包裝(特惠價NT$560兩瓶0.75L玉泉紅麴葡萄酒，加贈一瓶0.18L玉泉金標紅麴葡萄酒)一直是熱門的紅酒賀禮。(圖片來源：中時電子報)

玉泉紅酒高CP值禮盒組送禮自用兩相宜。(圖片來源：中時電子報)

無論是圍爐或是一個人的時光，品一口紅酒再適合不過。在人們越來越注重個人品味的時代，紅酒也代表了品味養生兼具。台灣菸酒堅守高規格，除了把關葡萄酒本身的品質之外，還嚴選養生食材加入酒中，在低溫的農曆新年裡，品上一口好酒既暖心又暖身，而高CP值禮盒組，絕對是在春節，送禮自用兩相宜的推薦首選。免費服務電話：0800-231-422

(中時電子報)