梨寒害保險 農委會每公頃補助3萬元

農委會主委林聰賢關心高接梨穗因低溫陰雨造成農損。（圖／農委會提供）

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新竹縣高接梨穗因低溫陰雨而受害。（圖／農委會提供）

農委會主委林聰賢今日（9日）由立法委員林為洲等人陪同下前往新竹縣新埔鎮，關心高接梨穗因低溫陰雨造成之花苞凍傷授粉不良著果率低災情，對受災農民表達慰問之意。

經統計，2月低溫造成的農業損失，截至8日16時止已達2887萬元，主要為作物葉面枯黃、落果及落花等導致損失，其中新竹縣損失金額1314萬元，高接梨穗損失金額266萬元。

林聰賢表示，本次寒流較以往更長，改良場須適時給予技術輔導，並請農糧署持續掌握梨穗供應情形，另農委會將針對受災農作物提供現金救助、低利貸款及有機質肥料補助等措施，其中高接梨穗每公頃救助6萬元。地方政府應儘速辦理災損勘查工作及報送災情，以利後續公告救助，未來農委會將依研究成果，逐步導入空拍機科技勘災，以加速救助時效。

林聰賢又說，農委會亦持續推動農業保險，期有效保障農產業收入穩定。目前開發的梨保險保單，農民於出險時，梨穗因低溫損失，可獲得每公頃3萬至6萬元的理賠金額；梨果因颱風豪雨損失每公頃最高可獲得35萬元的理賠金額，減輕因天然災害所致成本損失。農委會並針對投保本保險之農民，每公頃補助3分之1的保險費，最高補助3萬元，與農民共同進行風險管理。

另外，林聰賢針對農業勞動力問題提出說明，農委會將搭配農村再生計畫，鼓勵青年農民回鄉從農，提升整體農村產業發展。

(中時)

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