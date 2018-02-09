龍發堂2月全數移出安置 58人仍不願離堂

高市衛生局派車將龍發堂堂眾移出安置，仍有58多人不願離堂。(郭韋綺攝)

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高市衛生局派車將龍發堂堂眾移出安置，仍有58多人不願離堂。(郭韋綺攝)

龍發堂去年爆發嚴重傳染病疫情，高市衛生局為防疫進駐接管，並計畫2月中旬全數移出堂眾，迄今仍有103人不願離堂陷入膠著。今天(9日)衛生局會同優勢警力積極勸說，已有45人離堂，剩下58人將不排除強制驅離。

衛生局副局長林盟喬表示，日前接獲龍發堂發函希望2月以前撤離所有堂眾，以利下一步防疫工作，因此上午派遣車輛進到龍發堂，將簽署離堂同意書堂眾載往新竹、苗栗、桃園、南投等地精神醫療院所安置，共計45人。

剩餘58人中，扣除堂方工作人員、廚工，只剩20多名堂眾，將積極勸說，若持續抗拒不排除以強制方式帶離。

龍發堂自去年爆發阿米巴痢疾和肺結核群聚感染以來，移出安置過程充滿爭議，不僅住持釋心善、監院釋心賢和醫師溫有諒3人，遭高雄地檢署依偽造文書等罪嫌諭知各30萬元交保，不久爆發高市府為捷運岡山路竹延伸線土地開發而「滅龍」，但市府否認。

堂方強調，上月發文給衛生局回覆疫情現況，提及因人力不足，暫無法提供管控查核相關資料，但會積極配合防治工作，並請求衛生局評估龍發堂轉型長期照護機構合法化的可行性，根本沒要求清空。

家屬說，政府完全沒顧慮家屬是否有經濟能力照護，安置到醫療院所只是暫時，最多待2、3個月，之後就要接回家照顧，還是期待政府輔導龍發堂合法化，會考慮把家人送回來。

(中時)

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