王功福海宮機動派出所 春節走春拜拜體驗當小小波麗士

2018年02月09日 16:39 中時 謝瓊雲

幼兒園小朋友們換上警察制服後體驗小哈雷機車騎乘，模樣拉風。(謝瓊雲翻攝)

芳苑警分局配合今年新春期間在王功福海宮廣場設置臨時性機動派出所，推出「小小波麗士」體驗。(謝瓊雲翻攝)

大年初一、初二兩天在王功福海宮廣場，警方設置機動派出所，還結合小小波麗士體驗，讓小朋友體驗穿上警察制服、騎乘小哈雷重機。(謝瓊雲翻攝)

小小萌警等你來體驗！芳苑分局今年新春期間大年初一、初二兩天將在知名王功美食街旁福海宮設置機動派出所服務民眾，今年首度結合「小小波麗士」體驗，9日警方邀請芳苑鄉立示範幼兒園20名幼童搶先體驗，可愛模樣萌翻全場。

幼兒們換上警察制服、在警局大廳騎上哈雷重機，帥氣又可愛！鄉立幼兒園老師說，幼兒園位在警分局後方，平時師生就在一旁上課學習，這是第一次帶小朋友前來體驗當小小波麗士，童言童語也讓肅穆的警察機關多了幾分溫馨。

去年暑假彰化縣警局婦幼隊推出「小小正義使者」體驗營活動， 4梯次120個名額瞬間秒殺，因報名太過踴躍，還得以電腦抽籤決定錄取名單；芳苑警方特別向婦幼隊情商借來五輛小哈雷重機與訂製款小警用制服，要讓跟著大人來旅遊、拜拜的小朋友，現場報名、免費體驗，藉此宣導預防犯罪的重要。

芳苑分局組長蔡濬旭表示，每年春節期間，王功美食街和福海宮都會湧入大量的遊客、香客，交通流量爆增；因此警方都會在福海宮廣場設置機動派出所，維護周遭治安、疏導交通並即時受理民眾報案，同時提供交通或旅遊導覽諮詢服務，歡迎遊客多加利用。

彰化縣警局本週起直到春節期間在全縣8個警分局區內重要景點推出機動派出所，包括年前民眾採買年貨的消費場地、金融機構換鈔區，及寺廟和觀光人潮聚集區，以臨時性機動派出所派駐警力，近距離加強服務遊客和民眾。

9日起至22日15時至18時在員林火車站機動派出所率先進駐；另外，彰化火車站、高鐵彰化站、二水火車站、鹿港公會堂、田尾公路花園遊客服務中心、溪州公園遊客服務中心、線西塭仔港觀光漁市、溪湖糖廠、和美鎮公所、伸港鄉福安宮、芳苑鄉王功福海宮等，總計12處也依不同日期、時段設置機動派出所。

(中時)