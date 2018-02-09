高市勞工局突檢中油大林廠 揪9缺失罰19萬

勞工局9日突擊勞動檢查中油大林廠，發現9項缺失，開出19萬罰單。（柯宗緯翻攝）

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勞工局9日突擊勞檢中油大林廠，發現9項缺失，其中1項施工架有嚴重缺失，勒令停工。（柯宗緯翻攝）

農曆年前，高市勞工局會同勞動部進行「春安聯合督導」，9日早上突擊中油大林廠，當場揪出9項缺失違反職安法等相關法令，總計裁罰19萬元，其中施工架未有安全上下設備，有立即性危險，勒令先行停工，待提出改善報告，通過後才能復工。

為防止業者歲末年終搶趕工，早上市府秘書長楊明州會同勞動部次長林三貴、職安署副署長周登春、經濟部工業局，率領南區職安中心及勞工局至中油大林煉油廠，實施工安突擊檢查，對於製程安全管理、動火、墜落、感電等危害實施勞動檢查，以加強保障作業勞工安全。

勞檢處指出，大林廠缺失包括，施工架未標示荷重、高壓氮氣鋼瓶無護蓋及未固定、氫氣管線跨接線脫落、甲醇未實施作業環境監測等9項缺失，其中1項「施工架未有安全上下設備」，有立即發生危險之虞，予以停工

「工安無假期！」楊明州強力要求中油確實改善，勞檢處也將不定期實施複查，以杜絕工安意外。春節期間多數事業單位僅由少數人員輪班作業，一旦有事故發生，極易因應變不及造成大規模災害，呼籲雇主及各級主管，休假前須再次確認各項安全措施。

楊明州表示，中油去年累計發生9次重大空汙事件，今年1月又再爆發1次，由於中油狀況不斷，環保局已函文要求中油董事長戴謙，2月23日必須前來參加8小時環境教育講習。

(中時)

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