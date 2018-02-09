體感科技教育廠進駐高軟 打造產業生態系

2018年02月09日 16:50 中時 柯宗緯

天影數位媒體9日進駐高雄軟體園區，與輔英科大、全民英檢等單位簽署合作意向書，宣布投入虛擬護理學習、沉浸式體驗教學領域。（柯宗緯攝）

「方向數位聯合科技」深耕數位教育，旗下子公司天影數位媒體，9日宣布進駐高雄軟體園區， 由經發局媒合跨領域合作，與輔英科大、全民英檢等單位簽署合作意向書，宣布投入虛擬護理學習、沉浸式體驗教學領域。

方向數位聯合科技董事長陳思嘉表示，公司成立3年，具有豐富教材開發經驗，包括中小學AR、VR互動教材建置、國防醫學大學大量傷患處置訓練、空中醫療救護模擬VR軟體、VR手術開發、三軍總醫院人體醫學AR開發等。

他指出，未來將以高雄為新南項重要據點，在南部建置醫療、教育過通網絡與專業全民英檢聯盟、開發東南亞語系互動體驗教育，協助新南向語文和文化人才，同時配合高市府體感科技園區，與輔英科大、首羿國際等合作，研發醫事人員虛擬臨床情境護理訓練係同，以培育護理人員。

經發局副局長王宏榮說，高雄正推動體感產業，期待未來4年開花結果；市府扮演產業媒合平台，協助業者與高雄教育、醫療等單位合作，提供友善體感科技試煉環境，加速產業聚落成形，讓年輕人留在高雄發展。

王宏榮指出，高雄重點發展數位內容產業有成，從2010年起廠商數由46家，激增到219家，累積投資金額從3.2億元，迅速成長到118億元，創造近萬就業機會，而「高市促進產業發展獎勵補助」提供員工薪資、職訓等補助。

(中時)