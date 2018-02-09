無差別殺人是傷害？ 國民法官打臉一審與高院見解相同

2018年02月09日 16:47 中時 李文正

國民法官與職業法官一起評議，以郭男在中山捷運站攻擊4名民眾，判決見解與高院判決確定的見解相同。（李文正攝）

6位國民法官、2位備位國民法官，包括老師、醫師以及電子公司的職員，與法官一起郭案罪名、量刑等標準。（李文正攝）

士林地方法院舉辦人民參審，透過國民法官與職業法官，共同審理郭姓男子在捷運站無差別攻擊事件，造成4名無辜民眾受傷，模擬法庭經過完整的程序，今（9日）下午宣判，9名法官採取多數決，認為郭攻擊前2人是殺人未遂，後2人是傷害罪，應執行有期徒刑13年，與高等法院判決確定的見解相同。

2015年7月20日晚上，郭姓凶手先在超商偷竊一把水果刀，在中山捷運站4號出口，搭乘往月台方向的手扶梯，分別攻擊莊姓被害人等4人，最深達2公分，檢察官在論告時表示，案發1年多前，才發生剛鄭捷捷運車廂殺人事件，造成民眾恐慌，檢察官說，案發時接到母親的電話，詢問是否平安，擔心親人也在案發現場，要國民法官回想當時驚恐的社會氛圍。

檢察官以「人體解剖圖」，認為胸部、背部是人體的重要器官，短短8秒鐘時間，從後方拿著新買的利刃，沒有間斷攻擊被害人，僅僅為了「宣洩情緒」，就算是貓狗都不應該接受到這樣的對待，更何況是活生生一條生命，已經涉犯殺人罪。

辯護人說，郭從小就沒有家庭溫暖，患有憂鬱、曾經自殺，案發前1個月才被表哥敢出門，連續攻擊4人，只是發洩情緒的機械反應，雖然曾說「殺光光所有人」，但真如郭所說，他大可到附近的家樂福，和鄭捷一樣購買開山刀，即可造成大規模傷亡，不會只有4人輕傷，還有人當天就出院，證明郭並非殺紅了眼，目的並非殺人。

6名國民法官當中，大都是30多歲的年輕人，共有3男3女，有的任職在科技公司，擔任職員、秘書，其中有一位是醫學院的住院醫師，他們都認為，郭持刀攻擊時，意識清楚，就是隨機殺害被害人，儘管被害人只有受傷，但也不是「故意放一馬」，造成傷勢較為輕微，因而判斷前2名，部位在背部、胸部，都是接近心臟部位，屬於殺人未遂。

6名國民法官與3名國民法官，到底是殺人還是傷害部分，採取多數決，前2位被害人分別依殺人未遂罪判決有期徒刑6年，後2位依傷害罪分別判決有期徒刑2年6月、2年10月，應執行有期徒刑13年，竊盜罪則是拘役50日。

(中時)