高橋一生《裸睡美人》大膽床戲不改暖男氣質

2018年02月09日 16:42 時報周刊 溫博鈞

《裸睡美人》寫實呈現性愛雜交派對場景，更描繪社會邊緣人的黑暗面。（天馬行空提供）

《裸睡美人》櫻井友紀（右）爆料高橋一生（左）脫光光前超緊張。（天馬行空提供）

日片《裸睡美人》找來曾在日本邪典導演三池崇史與園子溫作品中大膽演出的女星櫻井友紀，以及人氣男星高橋一生，飾演一對天人永隔的戀人。

近期人氣高漲的高橋一生更為本片獻上大銀幕床戲處女作，遭女主角櫻井友紀爆料，高橋一生脫光光前超緊張，不僅開拍前不斷狂問工作人員是不是清場比較好，當導演一喊卡，便完全不顧自己也是全身光溜溜，立刻別開眼，催促友紀趕緊把衣服披上，把胸部遮好，才肯起身穿衣服，紳士舉動讓櫻井友紀直呼好貼心。

高橋一生的暖男氣質就連二宮健導演也招架不了，二宮健導演表示，在拍攝現場，完全被高橋一生所展現出的溫柔與惆悵征服，不禁自爆：「這是我第一次拍片拍到哭出來！」該片也秉持著這樣的創作理念，色彩繽紛、尺度大開，不僅寫實呈現性愛雜交派對場景，更以霓虹色彩描繪社會邊緣人的黑暗面。其獨特的世界觀，也讓合作演員深深為之著迷，首映會上，高橋一生更直接對導演喊話：「下一部作品請務必再次找我演出！」

故事講述懷抱明星夢的亞紀，孤身來到東京打拼，在酒吧老闆的幫助下，來到一間地下俱樂部，加入馬戲團擔任魔術師的美女助理。每個夜晚，她穿著輕薄的小禮服登上華麗的舞台，任由魔術師將她催眠後，讓她的身體飄浮到空中，隨著觀眾的驚呼，最後把劍插在她的身上，這一刻觀眾的掌聲是她最接近夢想的一刻。日復一日的催眠，讓她不斷在妄想和現實世界之間遊走，漸漸迷失其中，因為只有在夢裡，才能留住和逝去的戀人一起的美好回憶。電影3月16日在台上映。

(時報周刊)