花蓮大地震再添2死 加籍夫妻遺體移送殯儀館

2018年02月09日 16:44 中時 林縉明 、 郭吉銓

花蓮大地震進入第3天，搜救隊9日於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，下午傳出重大進展，探測儀器在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房一度出現生命跡象，讓現場為之振奮，可後來搜救人員在進入213房後遺憾證實夫婦兩人已確定罹難；圖為搜救人員從雲門翠堤中搬出夫婦兩遺體送往殯儀館。(郭吉銓攝)

花蓮大地震進入第3天，搜救隊9日於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，下午傳出重大進展，探測儀器在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房一度出現生命跡象，讓現場為之振奮，可後來搜救人員在進入213房後遺憾證實夫婦兩人已確定罹難；圖為搜救人員從雲門翠堤中搬出夫婦兩遺體送往殯儀館。(郭吉銓攝)

花蓮大地震進入第3天，搜救隊9日於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，下午傳出重大進展，探測儀器在加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝入住的213號房一度出現生命跡象，讓現場為之振奮，可後來搜救人員在進入213房後遺憾證實夫婦兩人已確定罹難；圖為搜救人員從雲門翠堤中搬出夫婦兩遺體送往殯儀館。(郭吉銓攝)

花蓮大地震再添2死，雲門翠堤大樓漂亮生活旅店213號房加拿大籍香港華人夫妻，9日下午先後被發現埋在瓦礫堆，明顯死亡，搜救人員下午3時許將遺體抬出，送往殯儀館，慈濟志工夾道誦經護送救護車離開，場面哀戚。

搜救人員指出，9日中午12時50分於廁所旁發現第一位受困者，下午2點6分再發現另一人，兩人緊臨在一塊，因被上方樑柱重壓，被尋獲時已無生命跡象。

根據統計，花蓮大地震死亡人數已達12人，雲門翠堤大樓失聯人數仍有5人，都是漂亮生活旅社201號房旅客，但因牆面擠壓嚴重，搜救人員無法找到確定位置，現在仍持續與土木工程技師研究突破方式。

(中時)