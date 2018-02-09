陸證監會：3月26日啟動原油期貨掛牌交易

2018年02月09日 18:14 工商 吳孟翰

大陸證監會今（9）日宣布，原油期貨將於2018年3月26日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易。預計人民幣計價的原油期貨推出後，大陸將能減少在原油貿易中對美元的依賴，降低與美元相關的匯率風險。

華爾街見聞分析，作為全球原油最大進口國，大陸對外原油依賴度已經超過67％。推出以人民幣計價的原油期貨，是大陸增強石油戰略儲備、爭奪亞洲地區甚至全球原油定價權、強化人民幣國際地位的關鍵一步。而推出人民幣計價的原油期貨後，大陸將能夠減少在原油貿易中對美元的依賴，降低與美元相關的匯率風險。

自大陸證監會於2012年表示將推出原油期貨以來，大陸的原油期貨上市計畫已經籌備5年多，卻一直未能如願。對此，北京商報援引（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，原油關係到國計民生，對於市場化之後風險評估如何進行，大陸相關部門還是保持著比較審慎的態度。

從設計思路上來說，大陸原油期貨總體設計的基本思路是「國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價」。

「國際平台」即交易國際化、交割國際化和結算環節國際化，以方便大陸境內外交易者自由、高效、便捷地參與，並依託國際原油現貨市場，引進大陸境內外交易者參與，包括跨國石油公司、原油貿易商、投資銀行等，推動形成反映大陸和亞太時區原油市場供求關係的基準價格。

「淨價交易」就是計價為不含關稅、增值稅的淨價，區別於大陸國內目前期貨交易價格均為含稅價格的現狀，方便與國際市場的不含稅價格直接對比，同時避免稅收政策變化對交易價格的影響。

「保稅交割」就是依託保稅油庫，進行實物交割，主要是考慮保稅現貨貿易的計價為不含稅的淨價，保稅貿易對參與主體的限制少，保稅油庫又可以作為聯繫大陸國內外原油市場的紐帶，有利於國際原油現貨、期貨交易者參與交易和交割。

「人民幣計價」就是採用人民幣進行計價和結算。

目前，俄羅斯、伊朗、安哥拉、委內瑞拉等大陸的主要原油進口國均已採用人民幣作為原油貿易結算貨幣。另有消息稱，巴基斯坦也正在考慮中。

目前國際上有12家交易所推出了原油期貨。其中最主流者有：芝加哥商品交易所集團旗下紐約商業交易所（NYMEX）上市的WTI原油、洲際交易所（ICE）上市的布蘭特原油、杜拜商品交易所（DME）上市的阿曼（Oman）原油期貨。

(工商)