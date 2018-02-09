讓法國再次偉大！豪砸11兆預算 大舉升級戰機航母

法國海軍現役的戴高樂號核動力航母。（圖/法國國防部）

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中時電子報

據美國國防時報（Defense News）報導，法國政府近日公布2019-2025年度的國防預算報告，總金額高達2,950億歐元（約10.6兆台幣），試圖從陸海空三軍的武裝中全面升級，包含採購陸軍的裝甲車、研發下一代的核動力潛艇與帶有核彈頭的飛彈等項目。

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其中，報告中還特別提到，法國將重新翻修現役航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle R91），並升級麾下疾風（Rafale）和幻象2000D型戰機（Mirage 2000D）、加速讓4艘蘇弗朗級核動力潛艦（Classe Suffren）投入海軍服役，不難看出法國強化國家武力的野心。

停靠在美國杜魯門號航母上的法國疾風戰機。（圖/美國海軍）

法國空軍麾下的幻象2000C型戰機。（圖/美國國防部）

排水量有35,000噸的戴高樂號航空母艦，不僅是法國現役唯一一艘航母，也是第一艘不屬於美國海軍的核子動力航空母艦。1989年動工打造、2001年投入服役，由前總統席哈克（Jacques René Chirac）命名。興建期間遭逢法國財政困難，加上甲板、核子反應爐等重大問題，讓戴高樂號被迫延期多時。艦身全長261.5公尺、最高時速為50公里，可搭載組員1,150人和飛行大隊600名。但因為排水量遠小於美軍航母，故艦載機數量僅有40架，以法製的疾風與超級軍旗（Super Étendard）戰機為主。

法國達梭（Dassault）研製的疾風戰機，是法國軍方現役的空戰主力之二。兩者都擁有獨特的三角翼，疾風是幻象2000戰機的後繼戰機，目前也是法國外銷軍售的主力機型。疾風擁有單雙座兩種規格、以及多款衍生型號，我國空軍曾對疾風有興趣，但最終因提早曝光而胎死腹中。疾風的最大航程可達3,700公里，擁有一門30釐米的機砲、擁有13/14個飛彈掛載點，最大掛載重量為9,500 公斤，最常見的飛彈就是雲母飛彈（MICA）。

(中時電子報)

文章來源：France proposes big defense budget hike

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