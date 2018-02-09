黑鷹正駕駛正妹女兒曝光 妻女獨白讓人眼眶紅了

黑鷹正駕駛康萬福之女康汶羽(右)是高雄市消防員，父女兩人都在救人、救災。(翻攝康汶羽臉書)

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中時電子報
／綜合報導
康萬福持續失聯，康汶羽在臉書貼兒時父女合照，留言「難道你都不想我嗎？」，讓人心疼。(翻攝康汶羽臉書)
康汶羽逃過2014年高雄氣爆死劫。(翻攝康汶羽臉書)

內政部空中勤務總隊UH-60M黑鷹直升機，5日深夜在蘭嶼起飛後失聯，機上6人失蹤超過黃金救援的72小時，存活機會越來越小。失聯黑鷹正駕駛康萬福的女兒康汶羽，在臉書發文，貼上兒時父女合照，寫「難道你都不想我嗎？」，讓人鼻酸！

高雄氣爆 康汶羽死裡逃生

康汶羽曾逃過高雄氣爆死劫，現為高雄市消防員，父女都在救人、救災。康汶羽昨PO文思念失蹤父親，今轉貼媽媽心聲，「康教官前半段為家庭付出，後半段是實現用專長去救人的理念，但我真的不知道意外竟然發生了。」

康萬福太太說：「康教官記得嗎！我們從不忌諱討論飛安意外.....生命結束了，請你放心不要有罣礙，活下的人一定悲傷、一定不捨，但轉換個意念，你們到另個國度去執行救援工作。」、「我們真的好想你，請你帶領大家回家吧！」

康萬福(右)說「飛行是興趣，軍涯飛行是職業，加入空警隊是他的志業。」圖為他昔日和家人合照。(翻攝康汶羽臉書)

以下為康萬福太太全文：

事發至今感謝來自各地方朋友的祈禱和加油聲，更是感恩參與搜救的軍警消同仁。

前來關心的親友們不解，我為何仍讓他再次從事飛行工作呢？

康教官說：飛行是他的興趣，軍涯飛行是他的職業，加入空警隊是他的志業，從此！我就告訴自己，沒有誰是不死之身，前半段他為家庭付出，後半段是實現用專長去救人的理念，但我真的不知道意外竟然發生了。

康教官記得嗎！我們從不忌諱討論飛安意外，我告訴過你，倘若意外發生在你的身上，你當下一定會去解，解不開問題，生命結束了，請你放心不要有罣礙，活下的人一定悲傷一定不捨，但轉換個意念，你們到另個國度去執行救援工作。

我們真的好想你，請你帶領大家回家吧！

(中時電子報)

黑鷹正駕駛康萬福等6人失聯，他女兒康汶羽前天發文，「等待總是令人煎熬。但是我們等你，好嗎？」期待平安歸來。(翻攝康汶羽臉書)

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