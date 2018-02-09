不滿分手刺殺女友10刀 莽男判刑15年

吳國新殺死前女友，9日依殺人罪，判處吳男15年徒刑。（資料照，陳心瑜攝）

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男子吳國新因不滿陳姓前女友避不見面，去年8月持刀直闖女友上班的預售屋銷售中心，朝陳女砍殺10刀身亡，新北地方法院合議庭審酌吳男案發當時雖受精神症狀影響，但辨識與控制能力無欠缺情形，因此未減輕其刑，今依殺人罪，判處吳男15年徒刑。

吳國新原本擔任保全工作，1年多前與擔任銷售人員的陳女，2人卻因個性不合多次大吵，去年6月陳女不堪其擾提出分手，從此避不見面，不接不讀對方LINE訊息，最後乾脆封鎖。

未料，此舉激怒吳男，他先上網購買摺疊刀，去年8月19日，先打到陳女上班的銷售中心恐嚇「我要殺了妳！有種別走，不會放過妳！」陳女則回嗆要報警抓人，隨即掛斷電話置之不理。

隔日凌晨零時許，吳帶著2把折疊刀直奔陳女所在的新莊銷售中心，一進門後，即與陳女發生激烈口角，吳男突然拔刀朝陳女的背部、腹部猛刺，陳女負傷逃跑，吳男還持刀追殺且與警方對峙，延誤陳女送醫時間，失血過多身亡。

新北地院審酌吳男雖主張患有精神官能症，也持續就診服藥，但案件送經亞東醫院鑑定後，發現案發當時吳男雖受病症影響，但辨識及控制能力未顯著降低，對於犯罪過程仍能清楚陳述，甚至稱持刀僅是為了恐嚇陳女，因此未依刑法19條規定減輕其刑。

(中時)

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