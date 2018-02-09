夏天升格當媽 丁文琪閃電宣布告別「5年孩子」

2018年02月09日 17:09 中時電子報 蔡曉婷

丁文琪宣布咖啡廳下月底收攤。（圖／取自臉書）

歌手林宥嘉去年與丁文琪結婚，上月林宥嘉宣布拚做人成功，將在今年夏天迎來夫妻倆的第一個男寶寶，今(9日)丁文琪在臉書公告所開的咖啡廳將在3月底熄燈，她不捨這個「撫育成長將近快5年的孩子」，也坦言即將當媽確實是關店主要因素之一。

丁文琪稍早在所開的咖啡廳臉書宣布，該店將做到3月底結束，並表示：「即將在夏天迎來的新生命，無非是其中很關鍵的一個因素」，她考慮到之後當媽媽後，要再以目前的方式繼續營運不太可能，便決定關店，讓大家喜愛的這個地方走入歷史。

宣布關店後，丁文琪推測從即日起到3月底店裡可能會湧進更多的客人，因此提前對網友打預防針，希望大家能給店員多些耐心和包容，方便的話仍建議客人定位，但若突然不到，丁文琪笑說：「闆娘也會一如往常在心裡偷偷地恨你⋯」。

最後為了「胎教」，丁文琪將咖啡廳臉書的評論關掉了，直說：「因為有些評論真的有理說不清跟很沒禮貌」，但關店後距離租約到期，咖啡廳仍歡迎接受場地租借、合作講座等相關邀約，甚至有興趣承接者，也可向他們聯絡，網友則不捨說：「這消息有點難過」、「天啊！好吃的塔可飯也要走入歷史了」、「懷孕有很多難以理解的不舒服，祝福kiki闆娘順產」。

(中時電子報)