天合聯盟選出慶祝春節的最佳9個城市，並提供套票八五折優惠

友善列印
工商

隨著狗年春節的臨近，旅客可透過天合聯盟所屬的全球網絡來參加慶祝活動。另外，直至 2018年3月31日，天合聯盟的環球套票有八五折優惠，遊客甚至可以在多個目的地享受慶祝活動。該聯盟並精心挑選慶祝春節時全球最令人興奮的城市，排名前9的是：

英國倫敦：歌舞巡遊、舞龍表演結合露天小吃攤，打造了亞洲以外最大的春節慶典。加入倫敦喧鬧的唐人街巡遊隊伍，前往特拉法爾加廣場 —— 這是免費舞台表演的第一大亮點。

美國舊金山：鑼鼓喧天，彩旗飄揚，一條268英呎長的巨龍從北美最古老的唐人街穿行而過。2018 年的其他春節活動，包括美國唐人街小姐選美比賽和籃球比賽。

台灣台北：品嘗當地的街頭小吃，觀賞寺廟外的煙花表演。到了晚上，在平溪天燈節時，與眾多遊客一起親手讓一盞盞天燈齊飛天際，期盼新年願望成真。

越南胡志明市：阮惠街是該市最著名的花街，在春節期間，它會變成一條充滿活力、五光十色的花毯。煙花、鑼鼓和街頭藝人為7天的公眾假日奏起歡樂的樂章。

荷蘭阿姆斯特丹：阿姆斯特丹最懂如何舉辦派對，水壩廣場和新市場廣場/善德街街區都特別有趣，還有鞭炮和華麗的慶祝活動。例外，在運河上的水上浮動餐廳享受豪華中國式宴會，悠然自得。

加拿大溫哥華：除了慣常的煙花和盛宴，溫哥華的唐人街還舉辦狗年廟會 —— 加拿大中山公園為期一天的節日。觀看太極、舞獅表演，品嘗這個城市最美味的中國佳餚。

法國巴黎：從瑪萊區的音樂會到歐貝維利耶的舞龍和巡遊，春節在整個巴黎街區魅力綻放。前往第十三街區的唐人街觀賞這座城市歷史悠久的慶祝遊行，欣賞一兩部中國戲曲。

韓國首爾：想要見識真正的韓國文化，春節時不妨前往南山谷韓屋村遊玩。讓您的步伐隨著傳統的音樂和舞蹈動起來，或與當地人一起製作紡紗上衣和風箏，以及品嘗傳統的春節小吃「年糕湯」，一種用年糕薄片做的湯。

中國上海：穿上您最好看的紅色衣服到上海去，那是象征好運的顏色，參加一次與眾不同的春節慶典。午夜時分，爬上龍華寺的寶塔，敲響鐘聲；再前往豫園，感受一下這個城市最著名的燈會。

天合聯盟的環球套票可以透過 SkyTeam.com 上的簡易規劃工具網上預訂，也可透過天合聯盟的預定中心或您的旅行社預訂。行程可以規劃 2-15 個站點，所有天合聯盟會員均可享受乘坐經濟艙和商務艙旅行八五折優惠。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
麗寶樂園石虎花燈亮相 獨家發送… 2018「逗逗狗新春藝遊趣」展現工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。