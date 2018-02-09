天合聯盟選出慶祝春節的最佳9個城市，並提供套票八五折優惠

2018年02月09日 17:36 工商 張佩芬

隨著狗年春節的臨近，旅客可透過天合聯盟所屬的全球網絡來參加慶祝活動。另外，直至 2018年3月31日，天合聯盟的環球套票有八五折優惠，遊客甚至可以在多個目的地享受慶祝活動。該聯盟並精心挑選慶祝春節時全球最令人興奮的城市，排名前9的是：

英國倫敦：歌舞巡遊、舞龍表演結合露天小吃攤，打造了亞洲以外最大的春節慶典。加入倫敦喧鬧的唐人街巡遊隊伍，前往特拉法爾加廣場 —— 這是免費舞台表演的第一大亮點。

美國舊金山：鑼鼓喧天，彩旗飄揚，一條268英呎長的巨龍從北美最古老的唐人街穿行而過。2018 年的其他春節活動，包括美國唐人街小姐選美比賽和籃球比賽。

台灣台北：品嘗當地的街頭小吃，觀賞寺廟外的煙花表演。到了晚上，在平溪天燈節時，與眾多遊客一起親手讓一盞盞天燈齊飛天際，期盼新年願望成真。

越南胡志明市：阮惠街是該市最著名的花街，在春節期間，它會變成一條充滿活力、五光十色的花毯。煙花、鑼鼓和街頭藝人為7天的公眾假日奏起歡樂的樂章。

荷蘭阿姆斯特丹：阿姆斯特丹最懂如何舉辦派對，水壩廣場和新市場廣場/善德街街區都特別有趣，還有鞭炮和華麗的慶祝活動。例外，在運河上的水上浮動餐廳享受豪華中國式宴會，悠然自得。

加拿大溫哥華：除了慣常的煙花和盛宴，溫哥華的唐人街還舉辦狗年廟會 —— 加拿大中山公園為期一天的節日。觀看太極、舞獅表演，品嘗這個城市最美味的中國佳餚。

法國巴黎：從瑪萊區的音樂會到歐貝維利耶的舞龍和巡遊，春節在整個巴黎街區魅力綻放。前往第十三街區的唐人街觀賞這座城市歷史悠久的慶祝遊行，欣賞一兩部中國戲曲。

韓國首爾：想要見識真正的韓國文化，春節時不妨前往南山谷韓屋村遊玩。讓您的步伐隨著傳統的音樂和舞蹈動起來，或與當地人一起製作紡紗上衣和風箏，以及品嘗傳統的春節小吃「年糕湯」，一種用年糕薄片做的湯。

中國上海：穿上您最好看的紅色衣服到上海去，那是象征好運的顏色，參加一次與眾不同的春節慶典。午夜時分，爬上龍華寺的寶塔，敲響鐘聲；再前往豫園，感受一下這個城市最著名的燈會。

天合聯盟的環球套票可以透過 SkyTeam.com 上的簡易規劃工具網上預訂，也可透過天合聯盟的預定中心或您的旅行社預訂。行程可以規劃 2-15 個站點，所有天合聯盟會員均可享受乘坐經濟艙和商務艙旅行八五折優惠。

(工商)