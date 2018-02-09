平昌冬奧正妹耍嬌 北韓大玩口紅外交

2018年02月09日 17:08 中時電子報 楊幼蘭

平昌冬奧9日晚正式揭開序幕，當北韓22名奧運選手在賽場上設法爭金奪銀時，絕對不會孤單，因為陪伴他們的，將是陣容龐大的230名北韓正妹。這些啦啦隊員經過精挑細選，身高起碼160公分，都是北韓政府認可的「漂亮」寶貝。

據《紐約時報》（The New York Times）8日報導，西方媒體普遍稱她們是「正妹娘子軍」，而韓國人則稱她們為「靚妹啦啦隊」。不過在現實中，她們大都是學生，因具備音樂長才，加上容貌出眾而雀屏中選。但或許更重要的，就是她們都出身自平壤位居上流社會，並對勞動黨忠貞不貳的家庭。

事實上，平壤派正妹來代表北韓已經不是第一次。除了啦啦隊外，還有成員由北韓最高領導人金正恩親自挑選的牡丹峰樂團（Moranbong Band）。不僅如此，北韓還有為了賺取外匯而開的國營海外餐廳，但上門的顧客往往不是為了餐點，而是為了晚上有年輕北韓女侍表演歌舞。

對平壤政權來說，美貌只是人民為國盡義務的另一項資產，這沒什麼好奇怪的。其實比較令人困擾的，反倒是外界，尤其是韓國，竟然會欣然接受北韓政府這種性別歧視的宣傳手法。

事實上，當初北韓正妹啦啦隊會舉世馳名，還得拜韓國之賜。據韓國前總統金大中說，2002年釜山舉行亞運時，市長因為擔心捧場的人不多，因此提起讓北韓運動員參加，以吸引大家注意的手法。

不過金大中更進一步，乾脆派特使到北韓，見了當時北韓最高領導人金正日，也就是金正恩的父親，要求他不只派運動員參賽，還要啦啦隊助陣。

金大中要求，這些啦啦隊員一定要漂亮，而金正日也從善如流，派了超過288名正妹助陣。結果皆大歡喜：啦啦隊員正到爆，吸引了世人目光，亞運很成功，而釜山也大賺了一筆。

而與其說韓國男人為北韓啦啦正妹著迷，倒不如說他們對北韓女人普遍懷有憧憬，視她們為純真、奇特，並充滿魅力的謎樣女神，與整型入迷的韓國女性截然不同。

(中時電子報)