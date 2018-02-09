平昌冬奧正妹耍嬌 北韓大玩口紅外交

北韓正妹啦啦隊2月7日抵達坡州非軍事區附近時，笑容可掬地揮手致意。（美聯社）

友善列印
中時電子報

平昌冬奧9日晚正式揭開序幕，當北韓22名奧運選手在賽場上設法爭金奪銀時，絕對不會孤單，因為陪伴他們的，將是陣容龐大的230名北韓正妹。這些啦啦隊員經過精挑細選，身高起碼160公分，都是北韓政府認可的「漂亮」寶貝。

據《紐約時報》（The New York Times）8日報導，西方媒體普遍稱她們是「正妹娘子軍」，而韓國人則稱她們為「靚妹啦啦隊」。不過在現實中，她們大都是學生，因具備音樂長才，加上容貌出眾而雀屏中選。但或許更重要的，就是她們都出身自平壤位居上流社會，並對勞動黨忠貞不貳的家庭。

事實上，平壤派正妹來代表北韓已經不是第一次。除了啦啦隊外，還有成員由北韓最高領導人金正恩親自挑選的牡丹峰樂團（Moranbong Band）。不僅如此，北韓還有為了賺取外匯而開的國營海外餐廳，但上門的顧客往往不是為了餐點，而是為了晚上有年輕北韓女侍表演歌舞。

對平壤政權來說，美貌只是人民為國盡義務的另一項資產，這沒什麼好奇怪的。其實比較令人困擾的，反倒是外界，尤其是韓國，竟然會欣然接受北韓政府這種性別歧視的宣傳手法。

事實上，當初北韓正妹啦啦隊會舉世馳名，還得拜韓國之賜。據韓國前總統金大中說，2002年釜山舉行亞運時，市長因為擔心捧場的人不多，因此提起讓北韓運動員參加，以吸引大家注意的手法。

不過金大中更進一步，乾脆派特使到北韓，見了當時北韓最高領導人金正日，也就是金正恩的父親，要求他不只派運動員參賽，還要啦啦隊助陣。

金大中要求，這些啦啦隊員一定要漂亮，而金正日也從善如流，派了超過288名正妹助陣。結果皆大歡喜：啦啦隊員正到爆，吸引了世人目光，亞運很成功，而釜山也大賺了一筆。

而與其說韓國男人為北韓啦啦正妹著迷，倒不如說他們對北韓女人普遍懷有憧憬，視她們為純真、奇特，並充滿魅力的謎樣女神，與整型入迷的韓國女性截然不同。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：North Korea’s Lipstick Diplomacy

午夜限期已過 美國聯邦政府再度… 不孕女性佳音 英國實驗室首度製…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。