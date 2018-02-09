科博館推《狗的特展》 狗年邀你認識「汪星人」

科博館狗年推出《汪星人躲貓貓—狗的特展》，副館長羅偉哲（左）邀請民眾一起來認識與人類密不可分的「汪星人」。（陳淑芬攝）

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科博館狗年推出《汪星人躲貓貓—狗的特展》。（陳淑芬攝）

花蓮大地震搜救犬從瓦礫搜尋到2名受困民眾，成為救災英雄，倍受矚目。國立自然科學博物館推出《汪星人躲貓貓—狗的特展》，9日舉辦開幕活動。副館長羅偉哲表示，人與狗從過去的社會共生主僕關係，到現今儼如家人被暱稱為「毛小孩」，邀請民眾農曆狗年一起來認識與人類密不可分的「汪星人」。

《汪星人躲貓貓—狗的特展》自即日起至5月20日在科博館陽光過道展出，分為「老狗講古」、「犬族列傳」、「汪星國度」及「汪星密語」等主題。

羅偉哲表示，科博館循例對當年農曆12生肖推特展，人與狗自古以來的生活很密切。過去，人類需狗的協助 、狗需依附人類獲得食物，從社會共生主僕關係，到目前雙方心靈溝通成為親密關係，變成「毛小孩」。 《狗的特展》從生態起源、環境變化，解讀表情動作、行為舉止，讓我們更了解「汪星人」。

策展人陳慧娟指出，「老狗講古」展區探討「獵食的狼」如何變成「馴化的狗」，最早化石證據顯示期間至少歷經漫長的1萬5000年。「汪星國度」探討狗在基因層面的改變、品系的多樣化帶來生存困境及狗隻所身懷的絕技。「汪星密語」則以「身有靈犀譯狗通」等角度，讓觀眾了解「汪星人」的心思。讓民眾了解狗如何被人類創造，以及如何影響牠們的命運。

(中時)

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