楊冪提前領紅包 綁少女髮型入鏡自然萌

楊冪換上一頭俏麗髮型，以一襲MICHAEL Michael Kors花朵鑲飾小洋裝搭配品牌金色CORI包款，整體自然凍齡萌。（MICHAEL KORS提供）

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身為MICHAEL KORS全球代言人的楊冪，拿著最新春節特別款紅色CORI肩背包，搭紅色一字領針織上衣小露性感，展現十足女人味。（MICHAEL KORS提供）
美麗人妻Ella陳嘉樺，穿上紅色EMPORIO ARMANI狗年限定T恤，與毛小孩一同入鏡。（EMPORIO ARMANI提供）

知名女星楊冪最近和小鮮肉黃子韜，於偶像劇《談判官》中大談姊弟戀，現實生活中相差7歲的兩人，在劇中毫無違和感的組合，引起網友熱議。日前她在為MICHAEL Michael Kors拍攝的一組穿搭照中，更綁起捲捲少女髮型，搭配可愛的花朵鑲飾小洋裝與品牌金色新年限定CORI包款，整體自然凍齡萌。

手握一堆代言的楊冪，穿什麼紅什麼的帶貨效應眾所皆知，隨著年關將近，她也不免俗換上喜氣洋洋的裝扮，為粉絲們示範年味時尚。除了與螢幕情侶檔趙又廷為快時尚品牌H & M拍攝大片外，身為MICHAEL KORS全球代言人的她，也提前向品牌領「紅包」，拿著最新春節特別款紅色CORI肩背包，搭紅色一字領針織上衣小露性感，展現十足女人味。

而不讓楊冪專美於前，台灣人妻代表Ella陳嘉樺則選穿EMPORIO ARMANI紅色狗年限定系列T恤，與毛小孩一同入鏡，凸顯單品中俏皮的法國鬥牛犬圖騰主題。

(中時)

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