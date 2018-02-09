歲末送暖 太平關懷戶也有新住民

2018年02月09日 17:34 中時 馮惠宜

太平警分局宏龍派出所寒冬送暖活動，將愛心物資分送給轄區內76戶關懷戶。（馮惠宜翻攝）

太平警分局宏龍派出所所長許景勝等人發起寒冬送暖活動，募集愛心物資，分送給轄區獨居老人、弱勢族群及中低收入戶，以及三戶新移民等76戶。

這場愛心送暖活動，由太平警分局宏龍派出所所長許景勝、分隊長陳文南、光隆里長黃秋勇、永隆里長連保欽及地方熱心人士發起，募集在地優質香米1672公斤、麵條76包、珍寶調和油76瓶、醬油156瓶等民生用品，另宏龍派出所與永隆社區發展協會也結合社區書法家揮毫免費贈送春聯活動，讓這些關懷戶也能在春節期間感受到社會溫暖及年節氣氛。

光隆里長黃秋勇表示，雖政府有對低收入戶有補助，但仍有許多中低收入戶或是近貧家庭也是需要大家來關懷，關懷行程中，有位里民詹氏婦人，是柬埔寨籍新住民，前年丈夫因病過逝，近期因寒流低溫也重病住院，在台灣沒有親人，還要扶養2位國中、小的孩子，一度經濟困頓現入低潮，最近在里長及善心人士協助之下找到工作，生活狀況也改善。

黃秋勇說，里內還有很多弱勢家庭能需幫忙，年節期間結合社會溫暖的力量，募集物資能讓他們過個好年，也感受到社會的溫馨及暖暖的人情味。

宏龍所長許景勝表示，警察的工作不僅是依法行政外，更擔任起當地關懷民眾，增加警民互信，從而達成落實社區警政、安定社會治安的目標，建立警察親民便民與愛民形象及提升警察服務品質，俾讓民眾能夠度過一個快快樂樂的年節。

(中時)