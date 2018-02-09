歲末送暖 太平關懷戶也有新住民

由太平警分局宏龍派出所集結地方熱心人士募集在地優質香米1672公斤、麵條76包、珍寶調和油76瓶、醬油156瓶等民生用品用來關懷轄區內弱勢住民。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
太平警分局宏龍派出所寒冬送暖活動，將愛心物資分送給轄區內76戶關懷戶。（馮惠宜翻攝）

太平警分局宏龍派出所所長許景勝等人發起寒冬送暖活動，募集愛心物資，分送給轄區獨居老人、弱勢族群及中低收入戶，以及三戶新移民等76戶。

這場愛心送暖活動，由太平警分局宏龍派出所所長許景勝、分隊長陳文南、光隆里長黃秋勇、永隆里長連保欽及地方熱心人士發起，募集在地優質香米1672公斤、麵條76包、珍寶調和油76瓶、醬油156瓶等民生用品，另宏龍派出所與永隆社區發展協會也結合社區書法家揮毫免費贈送春聯活動，讓這些關懷戶也能在春節期間感受到社會溫暖及年節氣氛。

光隆里長黃秋勇表示，雖政府有對低收入戶有補助，但仍有許多中低收入戶或是近貧家庭也是需要大家來關懷，關懷行程中，有位里民詹氏婦人，是柬埔寨籍新住民，前年丈夫因病過逝，近期因寒流低溫也重病住院，在台灣沒有親人，還要扶養2位國中、小的孩子，一度經濟困頓現入低潮，最近在里長及善心人士協助之下找到工作，生活狀況也改善。

黃秋勇說，里內還有很多弱勢家庭能需幫忙，年節期間結合社會溫暖的力量，募集物資能讓他們過個好年，也感受到社會的溫馨及暖暖的人情味。

宏龍所長許景勝表示，警察的工作不僅是依法行政外，更擔任起當地關懷民眾，增加警民互信，從而達成落實社區警政、安定社會治安的目標，建立警察親民便民與愛民形象及提升警察服務品質，俾讓民眾能夠度過一個快快樂樂的年節。

(中時)

鎖定熬夜肌 SK-II推晚安小膠囊 罰款沒在怕！ 他不甩氣象局警告…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。