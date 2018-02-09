美副總統參訪「天安艦」遺骸 再對北韓施壓

2018年02月09日 18:16 中時 王嘉源

南韓《朝鮮日報》報導，為了出席平昌冬奧會開幕式，帶領美國高級別代表團訪韓的美國副總統彭斯，9日上午訪問位於京畿道平澤市的南韓海軍第二艦隊司令部，參觀了展示第一、第二次延坪海戰參戰艦艇等北韓挑釁紀錄的守護紀念館，連續兩天展開對朝施壓行動。

在守護紀念館前，彭斯親自參觀了2002年6月舉行韓日世界盃當時，參與第二次延坪海戰的「海鷹357號艇」，聽取韓方相關人士介紹韓朝北方界線（NLL，即兩韓西部海域分界線）的意義，以及雙方以此為界線交戰的案例等。

彭斯此後前往天安艦紀念館，仔細參觀了2010年3月在北韓魚雷的攻擊下，造成46名南韓海軍官兵犧牲的天安艦本體。繼當天的行程和脫北者同行之後，彭斯還與脫北者專門進行了面談，致力強調北韓政權的殘酷性。

美國總統川普當地時間8日，將北韓定義為「專制和殘暴（repressive and brutal）的政權」，同時標榜NAUH（南韓援助脫北者機構）代表——脫北者池承鎬（音譯）是「希望的象徵」。川普當天在國家早餐祈禱會的演講中提到了北韓、伊朗、古巴和委內瑞拉，說在這些「專制和殘暴的政權統治下，幾百萬人在遭受痛苦。」

繼1月30日在就任以來首次國情咨文中介紹脫北者的故事後，川普再次提到池承鎬，強調稱：「美國將和所有因遭受壓制與宗教迫害而蒙受痛苦的人們站在一起。」

(中時)