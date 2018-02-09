蘇花改限行小型車 未來將有科技執法

2018年02月09日 17:57 中時 陳祐誠

蘇花改蘇澳－東澳段5日正式通車，初期只開放小型車通行，警方至今日中午，已取締27件各式車輛違規。公路總局表示，將投入3000多萬元建置科技執法系統，車輛超速、違規行駛路肩等，都可以透過監視器取締。

公路總局統計，蘇花改通車至今，有27輛車違規闖入，包括遊覽車6輛、大貨車6輛、大型重型機車6輛、一般機車9輛，警方皆在現場攔查開罰900至1800元，大型車初犯罰1400元、機車初犯罰900元。

為建立駕駛在蘇花改的安全習慣，蘇花改蘇澳－東澳已設置固定式測速照相機，公路總局另購買移動式測速照相設備，供警方機動取締。公路總局副局長許鉦漳指出，長隧道為單向，且僅有一個車道，不允許車輛高速行駛或走路肩，未來還會比照雪山隧道設置科技執法系統，這部分正由宜蘭縣警方規劃中，預計年底出爐，等2020年初蘇花改全線通車後，同步啟用。

許鉦漳表示，初期只限小型車通行的原因，主要是當初環評承諾分階段開放通車，讓用路人及交控中心有更多時間熟悉環境，3至6個月後，才來檢討開放大客車，接著再討論開放大貨車，對道路安全較有幫助。

許鉦漳也說，隧道內空氣不好，長隧道內又只有一個車道，3.5公尺寬的車道若要通行大客車、大貨車及機車，對交通安全存有風險，這些都是禁行機車的考量。

(中時)