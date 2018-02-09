2018「逗逗狗新春藝遊趣」展現工藝之美 邀請想過氣質歡樂好年民眾到工藝中心遊

▲工藝中心春節「逗逗狗新春藝遊趣」特別活動說明會，吸引各界貴賓熱烈與會。（楊樹煌攝）

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▲工藝中心主任許耿修與今年最討喜的逗逗狗吉祥物，非常可愛，還會跟民眾預測整年運勢「旺旺旺」。（楊樹煌攝）
▲逗逗狗新春藝遊趣說明會，工藝中心志工打擊樂團演出精彩的打擊樂器結合優美舞蹈。（楊樹煌攝）
▲工藝中心志工茶道班表演茶道技藝，並奉茶接待與會貴賓「喝春茶」，讓他們感受賓至如歸的感覺與禮遇。（楊樹煌攝）

國立臺灣工藝研究發展中心將在春節初二至初五推出「逗逗狗新春藝遊趣」特別活動，今9日舉行預告說明會，工藝中心主任許耿修特別介紹活動中有討喜的逗逗狗吉祥物，非常可愛，還會跟到來民眾預測整年運勢如何，只要民眾詢問，逗逗狗定會回覆「旺旺旺」，歡迎民眾春節連假來體驗，運勢旺整年。

逗逗狗新春藝遊趣活動，今天在工藝中心志工打擊樂團的打擊樂舞中揭開序幕，精彩的打擊樂器結合優美舞蹈，讓民眾看得目不轉睛；會場並有工藝志工茶道班的龢敬茶道，表演茶道並奉茶接待與會民眾，讓民眾「喝春茶」同享賓至如歸的感受。

工藝中心主任許耿修表示，為讓民眾度過充滿工藝氛圍的新春佳節，該中心在春節期間精心的規劃「逗逗狗新春藝遊趣」特別活動，有「綠野犬蹤」等10多項多樣化的活動，讓民眾玩樂一整天！春節連假不想塞車，想過有氣質歡樂好年的民眾，可選擇到工藝中心，停車又方便，不必煩惱車輛無處停。

許主任並指出，工藝中心春節特別活動自大年初二至初五，活動內容多元豐富，適合闔家大小一同參與！今年推出極具討喜的逗逗狗，象徵在這個新年帶給大家感受工藝的美妙體驗與驚奇樣貌，欣賞工藝的快樂旅程！

南投縣文化局長林榮森今天也特地趕至工藝中心活動說明會場，並讚揚工藝中心很有創意，每年都推出生肖吉祥物，針對新的一年做最好詮釋，如今年「逗逗狗」，就要大家旺整年，籲請大家新春假期不要忘了到天天都有精彩好活動的工藝中心享受歡樂假期。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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