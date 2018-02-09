寶島聯播網與中華電信基金會合作「數位好厝邊」節目 分享全台社區大小事

2018年02月09日 17:50 中時電子報 綜合報導

寶島聯播網週末下午1點到2點「數位好厝邊」節目，每集都會邀請中華電信基金會的夥伴與特別來賓來到節目現場，分享基金會與全台社區好厝邊們如何結緣的故事，還有如何統整資源協助社區產業再發光發熱，讓其可以永續經營。

2月10日星期六的節目裡，會來聊聊「樸門永續設計」。樸門是運用對自然環境的關心，進而推動因應的行動策略，讓生活回歸到與大自然最和諧的互動方式，營造健康又永續的生活方式。

簡單來說，你想實現綠生活嗎？雨水是最好的澆花水，蘿蔔口味的雪裡紅怎麼做？通通都在數位好厝邊的節目裡！樸門這個神奇的課程，竟然還讓醫師和律師都心甘情願地到山裡去劈材升火找食物！想知道這些有趣的故事，記得週六下午一點鐘鎖定寶島新聲的「數位好厝邊」節目。

後續還會有參與過「蹲點‧台灣」的同學們來分享蹲點心情，與全台各地的好厝邊們會來聊聊如何結合彼此的力量讓社區產業重新萌芽。

寶島聯播網的「數位好厝邊」節目播出時間為每週六下午13:00至14:00首播，每週日上午10:00至11:00重播，花蓮的朋友重播會晚一個小時。寶島聯播網全台收聽頻率：北部地區｜FM98.5 寶島新聲，雲嘉地區｜FM91.3 嘉義之音，花蓮地區｜FM90.5 希望之聲。歡迎大家一起來收聽！

(中時電子報)