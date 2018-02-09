寶島聯播網與中華電信基金會合作「數位好厝邊」節目 分享全台社區大小事

寶島新聲「數位好厝邊」節目。(中華電信基金會提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

寶島聯播網週末下午1點到2點「數位好厝邊」節目，每集都會邀請中華電信基金會的夥伴與特別來賓來到節目現場，分享基金會與全台社區好厝邊們如何結緣的故事，還有如何統整資源協助社區產業再發光發熱，讓其可以永續經營。

2月10日星期六的節目裡，會來聊聊「樸門永續設計」。樸門是運用對自然環境的關心，進而推動因應的行動策略，讓生活回歸到與大自然最和諧的互動方式，營造健康又永續的生活方式。

簡單來說，你想實現綠生活嗎？雨水是最好的澆花水，蘿蔔口味的雪裡紅怎麼做？通通都在數位好厝邊的節目裡！樸門這個神奇的課程，竟然還讓醫師和律師都心甘情願地到山裡去劈材升火找食物！想知道這些有趣的故事，記得週六下午一點鐘鎖定寶島新聲的「數位好厝邊」節目。

後續還會有參與過「蹲點‧台灣」的同學們來分享蹲點心情，與全台各地的好厝邊們會來聊聊如何結合彼此的力量讓社區產業重新萌芽。

寶島聯播網的「數位好厝邊」節目播出時間為每週六下午13:00至14:00首播，每週日上午10:00至11:00重播，花蓮的朋友重播會晚一個小時。寶島聯播網全台收聽頻率：北部地區｜FM98.5 寶島新聲，雲嘉地區｜FM91.3 嘉義之音，花蓮地區｜FM90.5 希望之聲。歡迎大家一起來收聽！

(中時電子報)

線上收聽
卡不見別驚　健保署主動幫你辦 茂管處遷至新威行政中心 賽嘉舊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。