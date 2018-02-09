拳王泰森巨星級價碼加盟《閨蜜2》 拍戲對張鈞甯一見鍾情

泰森演出愛看韓劇的超級暖男，對張鈞甯一見鍾情。（華映提供）

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世界拳王泰森搞笑加盟《閨蜜2》。（華映提供）

拳王泰森（Mike Tyson）從拳擊界退休後，全面發展事業第二春，曾以本人身份演出《醉後大丈夫》，接著前進華語影壇，在功夫大片《葉問3》再展重量級拳王風采，此次加盟愛情喜劇《閨蜜2》，有別於過去不可一世的霸氣形象，大展搞笑功力，張鈞甯笑說：「合作後才發現泰森很會演喜劇，臉上都會有很多可愛的小表情，非常厲害。」

泰森在片中飾演英雄救美的善良猛男，平日最大的愛好就是看韓劇，光是韓流神劇《太陽的後裔》就看了5遍，還對張鈞甯一見鍾情。原來他在機緣巧合下，於海邊搭救落難全裸的陳意涵、薛凱琪及張鈞甯，因此愛上氣質優雅的張鈞甯，兩人不時眉目傳情，相當逗趣。

導演黃真真透露泰森是國際級的巨星，身價自然是國際級，但他的表演讓劇組覺得物超所值：「泰森的酬勞是巨星級的，但他非常專業，背好劇本，想好如何演出才到現場，一出現就可以丟本直接演，完全準備好才來的。」

雖然泰森只參與拍攝10天左右，但幾乎每個畫面都可以使用，不浪費一分一秒，黃真真表示：「也因為他都是有備而來，我們劇組都必需專業的提前完成準備，完全不用再暖身，他一來就可以立刻拍攝。」該片3月2日上映。

(中時)

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