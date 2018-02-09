茂管處遷至新威行政中心 賽嘉舊址做遊客中心

2018年02月09日 17:59 中時 潘建志

茂管處搬遷至高雄六龜新威森林公園新行政大樓，原址賽嘉遊客中心將移撥給BOT廠商使用。（潘建志攝）

八八風災重創南台灣，位於高雄茂林區入口的茂林國家風景區管理處辦公室也遭損毀，災後只能暫移至屏東三地門鄉賽的臨時辦公室。經8年多覓址重建，位於高雄六龜區新威的新辦公室落成，員工遷回辦公，賽嘉辦公室仍為遊客中心繼續服務民眾。

八八風災大雨將茂管處位於茂林區的行政大樓遭山洪爆發沖毀，辦公室只能暫時搬遷至賽嘉樂園辦公，將大樓重新整建，外觀加上原住民元素裝飾，一樓為遊客服務中心，二樓為管理處臨時辦公室。

期間茂管處一直覓址興建新行政中心，最後決定在六龜新威森林公園內興建，2014年動工，歷經3年終於完工，命名為「茂林國家風景區管理處新威行政中心」。今年2月員工陸續遷入新辦公室，13日將舉行啟用典禮。

茂管處長簡慶發說，新辦公室同時設立新威遊客中心，有廣達30公頃的新威森林公園，種植多達200餘種樹種，林木成蔭、綠意盎然，也設有觀景台及遊憩設施，可串聯起茂林、新威、寶來間的旅遊新廊道。

賽嘉臨時辦公室露營區、烤肉區等設施完備，將繼續做為遊客中心。簡慶發說，經災後重建後，轄區內各旅遊景點已回復生機，包括茂林區紫斑蝶雙年賞蝶季、六龜區山城花語悠遊季及泛舟、屏北三鄉的南島族群婚禮等活動，歡迎民眾一起參與。

(中時)