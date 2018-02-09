寒冬不寒心！各界捐款踴躍力挺花蓮走出地震陰霾

「承億文旅-花蓮山知道」開放館內70間房間與早餐餐廳，提供災民與搜救團隊休憩使用。（圖片提供／承億文旅集團）

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花蓮6日發生強震後全台餘震不斷，各界企業紛紛伸出援手安置災民，捐助款項協助救災與後續重建。

飯店部分，臨近花蓮火車站「承億文旅-花蓮山知道」，地震造成附近區域停水，緊急搶修後8日晚間11時恢復供水。承億文旅集團全面開放館內70間房間及早餐餐廳，提供地震災民與搜救團隊休息、盥洗，並呈報花蓮旅遊公會隨時提供支援。承億文旅集團戴俊郎董事長表示，近日天氣寒冷，希望為花蓮市民與辛苦搜救團隊提供溫暖休憩處。承億文旅花蓮山知道江珮綺館長說．地震發生時立即疏散所有房客，並致電確保人員平安，因應近期天氣嚴寒，也提供保暖毛毯、棉被供大家取用。天成飯店集團以「花蓮瑞穗春天國際觀光酒店」名義捐款200萬，期望發揮在地企業精神，拋磚引玉幫助受災戶。

味全、聯華、義美、昇恆昌、統一企業及東元集團等公司，均表達善心幫助災民。其中味全公司捐助花蓮縣政府社會處200萬元，供相關單位進行地震之急難救助使用，協助災民重建家園。聯華食品也捐款200萬元至花蓮縣政府社會救助金，向救災人員表達敬意。義美食品捐出500萬給衛福部花蓮震災專戶。統一企業捐款1000萬元予花蓮縣政府用於緊急救援。昇恆昌總經理江建廷體恤受災民眾生活困難，捐助300萬元用於交通接駁運補及災後復原之用。東元集團旗下東元電機聯合摩斯漢堡等關係企業捐款500萬元，並發動員工捐出1日所得，提供相關單位緊急急難救助。

飲料大廠部分，可口可樂對地震罹難者、災民及家屬表達關懷，期盼付出更多心力，將捐助200萬元至花蓮縣社會救助金專戶。黑松公司也響應賑災，捐出200萬元協助災民重建家園。

(中時)

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