不只會寫歌！方文山藝術展屏美館登場

屏東美術館展出華語歌壇知名作詞人方文山（左）作品「精靈小屋．微型村莊」，並向屏東縣長潘孟安（右）說明創作理念。（潘建志攝）

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屏東美術館展出華語歌壇知名作詞人方文山（右3）在屏東美術館展出作品「精靈小屋．微型村莊」。（潘建志攝）

屏東美術館9日推出縣市合作特展「築夢建藝：屏東P力新美學」，邀請周杰倫最佳拍檔、華語歌壇知名作詞人方文山，展出「精靈小屋．微型村莊」，共50多件療癒作品，呈現浪漫的幻想世界，讓人可以暫時逃脫現實。

方文山是享譽華人世界的流行歌詞創作者，長年與周杰倫合作，創造一首首膾炙人口的歌曲。方文山才華洋溢，不只是作詞家，同時是作家、導演、編劇與藝術工作者，這次受邀與屏東青年藝術家們合作，作品也在屏東美術館展出。

方文山說，他在屏東當兵3個月，許多好友也是屏東人，和屏東很有緣。這次展出的「精靈小屋．微型村莊」，主題與建築有關，他說建築是城市的名片，希望作品能讓觀眾想像力悠遊，並有療癒的感受。

方文山認為，每個人都有浪漫幻想，不過因現實生活而消磨殆盡，所以應該有一個暫離現實、壓力與紛擾的小世界，在腦海裡騰出個想像角落給心中永遠的小孩子。方文山曾做過機械維修員、物流司機、高球桿弟、服務生等工作，卻持續廣泛閱讀並不斷創作，保有熱情，才能寫出一首首傳世歌詞。

另外這次也有屏東新銳藝術家展出，許琬莛與蔡昆翰運用複合素材，製作屏東知名場景模型，如火車站前的大和旅社與中央市場店舖等；謝仲凱與胡文珊以屏東青年返鄉開設的7間特色小店為主題，以不同角度探索屏東。

(中時)

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