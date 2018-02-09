威脅與日俱增 中共正式宣布殲20裝備戰鬥部隊

2018年02月09日 18:02 中時電子報 喻華德

據中共空軍官方微信今日消息，中國空軍新聞發言人申進科大校表示，中國大陸自主研製的新一代匿蹤戰鬥機殲20，開始裝備中共空軍作戰部隊，向達成完全作戰能力（FOC）邁出重要一步。

殲20戰機於2016年11月參加中國珠海國際航展，首次公開進行飛行展示；2017年7月參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵，首次以戰鬥姿態展示在世人面前，標誌著中共空軍向航空太空一體、攻防兼備的目標邁出了新的步伐。

殲20戰機裝備中共空軍後，實戰訓練逐步展開，飛行人才穩步成長，在空軍「紅劍-2017」聯合作戰演習中發揮重要作用，為中共空軍作戰能力在「質」的提升上打下基礎。

在此之前曝光的中共空軍殲20戰機，隸屬於「空軍飛行試驗訓練基地」，總部位於河北省滄州市，下轄滄州基地、故城基地、靜海基地。在去年12月28日央視《軍事報導》節目中，揭露該單位的飛行員同時具備殲20、殲16、殲10C三款戰機的資格，在一般的飛行部隊，基本上不會如此設計，因為培養飛行員的成本所費不疵。而該集節目也披露首飛殲20的是七年級的飛行員。中華民國空軍與「中共空軍飛行試驗訓練基地」擔任相同角色的單位為位於臺中清泉崗空軍基地的空軍測評戰研中心。不過據大陸資訊，共軍飛行試驗訓練基地除了研究戰術戰法、作戰測試暨評估（OT&E）各式戰機之外，也擔任戰備任務。

中共官方將殲20定位為第4代戰機，殲16與殲10C為第3.5代戰機，與西方國家分類方式不同。

申進科表示，中共空軍正向全疆域作戰的現代化戰略性軍種邁進，成為有效創造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。殲20戰機裝備空軍作戰部隊，將進一步提升中共空軍綜合作戰能力，有助於中共空軍更好的肩負起維護大陸國家主權、安全和領土完整的神聖使命。

在此之前曝光的中共空軍殲20戰機，隸屬於「空軍飛行試驗訓練基地」，總部位於河北省滄州市，下轄滄州基地、故城基地、靜海基地。在去年12月28日央視《軍事報導》節目中，揭露該單位的飛行員同時具備殲20、殲16、殲10C三款戰機的資格，在一般的飛行部隊，基本上不會如此設計，因為培養飛行員的成本所費不疵。而該集節目也披露首飛殲20的是七年級的飛行員。中華民國空軍與「中共空軍飛行試驗訓練基地」擔任相同角色的單位為位於臺中清泉崗空軍基地的空軍測評戰研中心。不過據大陸資訊，共軍飛行試驗訓練基地除了研究戰術戰法、作戰測試暨評估（OT&E）各式戰機之外，也擔任戰備任務。

中共官方將殲20定位為第4代戰機，殲16與殲10C為第3.5代戰機，與西方國家分類方式不同。

(中時電子報)