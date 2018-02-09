竹塘冠軍米 喜樂保育院飄香

竹塘鄉農會「米寶寶」吉祥物到喜樂保育院與院生溫馨互動。(謝瓊雲攝)

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竹塘鄉農會輔導農民種植出屢獲全國十大名米與經典好米的冠軍米。農會發揮影響力結合公益與行銷，發起「送愛到喜樂」募捐活動。(謝瓊雲攝)
竹塘鄉農會結合農友會員和消費者的愛心，上午送來200多包竹塘冠軍米，要讓喜樂保育院院民師生在新春期間品嘗冠軍米的好滋味。(謝瓊雲攝)

農曆春節腳步逼近，彰化縣竹塘鄉農會發起「送愛到喜樂、捐贈竹塘米」活動，獲得農會員工、農友與廣大消費者熱烈響應，總計共認捐兩百多包「竹塘冠軍米」，9日上午由理事長莊焜勝和總幹事詹光信代表送往喜樂保育院，希望新春期間讓院生孩子們都能品嘗到竹塘冠軍米美味。

竹塘鄉農會輔導農民所栽種的台梗九號與飄香米，連續十多年都蟬聯全國十大經典好米、全國十大名米的殊榮，每當新米一上市就會被搶購一空。上午兩百多包竹塘米送到萬合分院，由院長林玉嫦代表送贈，農會吉祥物「米寶寶」現身帶動跳「竹塘米之歌」，與師生們親密互動，場面熱鬧又溫馨。

農會總幹事詹光信表示，家家戶戶慶團圓的農曆新年即將到來，農會發起認捐竹塘米活動，希望讓平時鮮少有機會吃到高價米食的保育院院童們，也能吃到冠軍米，體會台灣米食的迷人美味。這次除了農會率先認捐一萬元等值白米，總計募捐到市價5萬5千多元、200多包竹塘冠軍米。

喜樂保育院院長林玉嫦說，竹塘鄉農會不僅積極輔導和照顧在地農民，還熱心關懷在地弱勢族群，非常難能可貴，這次發起的「送愛到喜樂」，將公益和行銷竹塘「飄香米」完美結合，喜樂全院師生更在寒冬中感受到農會與農民們濃濃的溫情。

(中時)

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