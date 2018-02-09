歐洲也有詐騙集團！母子赴英旅遊 遇假警遭洗劫

張婦氣結日前赴英國旅遊遇假警察，財物損失約3萬元台幣。（新華社資料照片）

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中時電子報

彰化縣一對張姓母子，2月5日到英國旅遊遇到「假警察」遭洗劫。這對母子當天在找飯店時，有一名熱心男子主動說要幫忙帶路，走到路口出現兩位自稱是警察的「假警察」，強行對他們臨檢，檢查皮包，結果竟偷偷抽走約3萬台幣的英鎊與歐元。

張婦到飯店才發現皮包裡大鈔不翼而飛，立即致電台灣駐英代表處，代表處人員表示，這已是第6件台灣遊客遇刼。

《聯合新聞網》報導，張婦表示，她和兒子抵達英國倫敦第一天晚上，用導航正找不到飯店，當時就有一名男子熱心問他們需不需要幫忙?她告訴男子飯店名稱後，男子說可以帶他們到飯店，他們跟著走過馬路問男子還有多遠，對方卻不回答，原本不想跟了，男子又說快到了。

隨後就突然出現2名男子出示證件自稱是警察，先對帶路男子盤查和檢查皮夾後，再盤查他們，要他們拿出護照和皮夾，一開始他們不願意，假警察大聲說他們是警察，張婦被嚇到拿出來，因皮夾內只有小鈔，假警察又要看她大包包，便強行翻出她包包內裝有大鈔的信封，先是對翻出的紙鈔故意聞一聞，再放進信封。

張婦進到飯店要付帳時，才發現信封裡的大鈔被抽走約3萬元，氣的後來旅遊都靠自己導航，絕不向路人問路，遇到來搭訕的也絕不回應。張婦返國後生氣表示，沒想到英國治安這麼差，提醒國人到英國或歐洲旅遊要小心。

(中時電子報)

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