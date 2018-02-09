睽違13年 「假面騎士」戲服首度空運來台

2018年02月09日 18:23 中時 鍾志均

風靡日本、台灣的《假面騎士系列》伴隨許多人的童年到成年，其電視劇、電影及相關周邊也持續在台灣發燒。睽違13多年，《假面騎士》系列最新劇場版《假面騎士 平成世代 巔峰決戰 BUILD&EX-AID WITH 傳說騎士》將強勢回歸，電影將在過年黃金檔期在全台各大戲院上映。

《假面騎士》從1971年起至今已47年，英雄跨不同系列也多達34位，由於假面騎士系列在日本大受歡迎，所以部分日本新人演員的星途都是從假面騎士系列開始。本次電影版飾演《假面騎士FOURZE》的福士蒼汰，在電影、戲劇及活動邀約不斷下，仍是為了本次電影版回歸演出。

電影版描述在被天牆分為三塊的假面騎士BUILD的世界，竟然出現了假面騎士EX-AID世界的敵人缺陷者病毒而展開冒險。面對前所未有的危機，能拯救他們的唯有戰士們。

代理商特地重金從日本空運來台6位假面騎士戲服，搭配專業演員演出，見面會現場除了有小朋友攜帶自己的玩具及裝備，也有死忠粉絲Cosplay經典角色一同遊樂，假面騎士的熱潮不減反增。

此外，本周末2/10(六)、2/11(日)都將陸續在各上映戲院舉辦見面會，為電影宣傳造勢。電影 《假面騎士 平成世代 巔峰決戰 BUILD&EX-AID WITH 傳說騎士》現正熱映中。

(中時)