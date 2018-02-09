辣媽Melody光芒肌 全靠奢華保養la prairie

Melody出席la prairie全新概念店，自招是品牌愛好者。（la prairie提供）

友善列印
中時
la prairie鑽白魚子時空聚光緊膚霜60ml，2萬4800元。（la prairie提供）

奢華保養品牌la prairie本月進駐微風信義百貨，打造全台首間全新概念店，並邀來名人Melody殷悅坐鎮剪綵，她配戴頂級真珠之王MIKIMOTO A World of Creativity系列，展現珍珠璀之美，她說，la prairie的保養品就像藝術品般精雕細琢，呼應著女人也如同永恆的藝術品，值得被悉心呵護與寵愛。

Melody認為，「美肌與藝術氣質是女人養出聚光力的的兩大關鍵。」la prairie全球實驗室篩選超過5萬種成分，淬鍊出「鑽白聚光專利活性複方」，打造「鑽白魚子時空聚光緊膚霜」，備受Melody青睞。

身兼人妻、時尚媽咪、名媛、藝人等多重角色的Melody，對生活有著源源不絕的熱情，總是散發無限光采，Melody大方分享自己的藝術保養哲學，「女人的保養就像藝術家不停追求美好的信念，而聚光力是由內而外散發的光芒與氣場，不論在鎂光燈下或是居家生活都要能閃閃發光。家庭是我生活中最大的成就來源，但自我成長的養分則來自於工作，接受各種挑戰，從過程中學習，成為一個擁有豐沛內涵、遠見與視野的女性，持續探尋自我，就像la prairie一樣，不斷的追尋永恆的美麗，突破想像力的界線，完美融合了藝術性和光之科學的創新變革，拋開陰影，阻撓了光的流逝，捕捉了永恆的光采。而永不止步的女人，就如同聚光燈一般，總是令人充滿期待，由內而外散發出耀眼的光芒。」

(中時)

睽違13年 「假面騎士」戲服首度… 丁文琪咖啡店宣布收攤 林宥嘉：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。