辣媽Melody光芒肌 全靠奢華保養la prairie

2018年02月09日 18:24 中時 吳娮翎

la prairie鑽白魚子時空聚光緊膚霜60ml，2萬4800元。（la prairie提供）

奢華保養品牌la prairie本月進駐微風信義百貨，打造全台首間全新概念店，並邀來名人Melody殷悅坐鎮剪綵，她配戴頂級真珠之王MIKIMOTO A World of Creativity系列，展現珍珠璀之美，她說，la prairie的保養品就像藝術品般精雕細琢，呼應著女人也如同永恆的藝術品，值得被悉心呵護與寵愛。

Melody認為，「美肌與藝術氣質是女人養出聚光力的的兩大關鍵。」la prairie全球實驗室篩選超過5萬種成分，淬鍊出「鑽白聚光專利活性複方」，打造「鑽白魚子時空聚光緊膚霜」，備受Melody青睞。

身兼人妻、時尚媽咪、名媛、藝人等多重角色的Melody，對生活有著源源不絕的熱情，總是散發無限光采，Melody大方分享自己的藝術保養哲學，「女人的保養就像藝術家不停追求美好的信念，而聚光力是由內而外散發的光芒與氣場，不論在鎂光燈下或是居家生活都要能閃閃發光。家庭是我生活中最大的成就來源，但自我成長的養分則來自於工作，接受各種挑戰，從過程中學習，成為一個擁有豐沛內涵、遠見與視野的女性，持續探尋自我，就像la prairie一樣，不斷的追尋永恆的美麗，突破想像力的界線，完美融合了藝術性和光之科學的創新變革，拋開陰影，阻撓了光的流逝，捕捉了永恆的光采。而永不止步的女人，就如同聚光燈一般，總是令人充滿期待，由內而外散發出耀眼的光芒。」

(中時)