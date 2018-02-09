屏縣府5單位聯合稽查墾丁大街 吳師傅滷味為「宣導」對象之一

2018年02月09日 19:20 中時 謝佳潾

屏縣府5單位9日聯合稽查墾丁大街，共有2家民宿、26家餐飲店受到「查訪」，當中曾引起軒然大波的吳師傅滷味也是其中一家。（謝佳潾攝）

屏縣府5單位9日聯合稽查墾丁大街，共有2家民宿、26家餐飲店受到「查訪」，當中曾引起軒然大波的吳師傅滷味也是其中一家。（謝佳潾攝）

「宣導」成效有多大？近月堪稱是墾丁觀光的黑暗期，不僅流言四起，「墾丁化」更成了負面形容詞，屏縣府為挽救窘境、拉回春節旅遊潮，衛生局、環保局等單位9日特地到墾丁大街進行聯合稽查，但實際上卻是宣導為主，有遊客質疑「這樣看看說說」有效嗎？

以往「墾丁」2字是觀光的代名詞，但經網友在社群媒體上針對「價格」提出疑問後，不僅引發爭議還導致一連串負面效應，現在只要哪個觀光景點人數下滑，就會被冠上「墾丁化」3字，對此，當地業者無不感到難堪，面臨眼前的觀光慘季，更是哀鴻遍野。

目前墾丁街頭依舊冷冷清清，眼見農曆春節將至，不僅業者擔憂，屏縣府也相當擔心縣內觀光重鎮就此一蹶不振，因此9日特別祭出行動，由消保官偕同環保局、衛生局、觀傳處、城鄉處、政風處等單位聯合稽查墾丁大街的旅宿、餐飲等業者，就盼藉此大動作讓遊客安心。

然而，聯合稽查一事，看在遊客眼裡，就只是宣導而已。有遊客提出疑問指出，他們會開單嗎？早上開業的店家沒幾間，這樣的稽查有效果嗎？更有遊客說，這樣的「宣導式稽查」好像在作秀。

「一切動作都是為保障消費者權益！」消保官吳清宜表示，此次稽查雖是以宣導為主，但有遇到不符合規定的狀況，如民宿飲水機沒有登記維護紀錄表、商品商標、價格標示不清等，都有當場立即要求改善，且之後還會排時間再查，以確保改善狀況。

她強調，此次稽查除要求業者自律外，也希望遊客能有自我保護的能力，如訂房前一定要先查民宿是否合法，這樣才能保障自身權益及生命安全，而購物時看到「時價」要特別注意，應詢價後再購買。

她說，公部門一定會做好監督業者的工作，而消費者若遇有消費上的疑慮，請打1950或1999進行消費申訴，甚至可至屏東縣政府首頁的「消費者保護專區」下載消費爭議申訴資料表，填寫完畢後郵寄至「屏東縣政府消費者服務中心」，縣府勢必確保消費者權益。

當中，曾引起軒然大波的吳師傅滷味也是「查訪對象」之一，而當稽查隊伍進入該店時，不僅見價目表標示清楚，還有張牌子提醒消費者「價格不清請提問」，業者為此就盼消除墾丁汙名。吳師傅指出，「提示卡」就擺在收銀機前，提醒消費者若有價格上的疑問一定要詢問，避免又生事端。

(中時)