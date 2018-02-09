遠傳運用AR技術 「快閃」發百萬紅包

2018年02月09日 19:01 中時 陳大任

年節將至，遠傳電信旗下行動支付friDay錢包再創新，透過AR擴增實境的技術發紅包，將搶紅包活動的虛擬紅包與現場實景結合，讓民眾用類似紅遍全台的遊戲「寶可夢」抓寶的方式搶紅包。

遠傳電信網路暨電子商務事業群協理呂秀味表示：「friDay錢包除了積極響應政府擴大推動行動支付政策及目標，也期許自己不只是行動支付工具，而是能真正取代實體錢包的電子錢包，現已包含電子發票載具、停車繳費代收、eTag儲值、會員卡收納……等功能；friDay錢包下載量目前已破百萬，此次特地配合春節應景推出創新的快閃發紅包活動，除了冀望以抓寶遊戲虛擬抓紅包方式導引人流至實體線下消費，也希望藉由搶紅包提供消費者既有趣又實用的優惠，充份體驗friDay錢包聰明消費的便利性。」

今日下午2點到3點在遠東SOGO台北店復興館前廣場聚集大批人潮，人人高舉手機滑不停搶拿AR紅包，現場可比之前全民瘋抓寶遊戲的盛況。SOGO表示，此次與遠傳合作AR技術搶紅包，即是期待以遊戲實驗性質結合線上行動支付便利性與線下實體快閃活動聚眾效果，可謂是O2O另一種典範，未來更期待與friDay錢包合作可以激盪出更多不同的火花。

藝人小8也參與了今天活動，搶下了最高1000元紅包，且直接就到遠東SOGO買了超人氣Garrett爆米花折抵，小8於受訪時表示：「我本身就有在使用friDay錢包，也覺得行動支付很方便，去年周年慶就是用friDay錢包付款的，折扣加倍讓我省了很多。今天知道friDay錢包有這個用『抓寶』方式快閃搶紅包的活動，當然要來玩一下！」現場也有民眾表示趁剛領到年終到附近逛街購物，想要犒賞自己添購服飾和彩妝，剛好遇到快閃活動，很幸運抽到了3個100元紅包，等會就要直接去SOGO逛街消費使用。

friDay錢包已安排初一到初三（2月16日至18）連續3天在全台各地共有十幾個定點舉行遍地開花的快閃發百萬紅包活動，總獎金價值百萬，每日更加碼再抽iPhone X。沒參加到首發場快閃活動的民眾，趕快下載friDay錢包，並隨時注意訊息通知，或上遠傳官網查詢，就可以知道有哪些地點將舉辦快閃活動。過年連假期間快相約親朋好友，一起到指定地點試試手氣、搶拿百萬大紅包。

(中時)