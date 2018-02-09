核三廠行善不落人後 捐22多萬獎助學金助家扶弱勢學生

核三廠今年捐贈22萬6千元的獎助學金及物資，與家扶中心一起送愛心到弱勢家庭。（屏東家扶中心提供）

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中時
核三廠今年捐贈22萬6千元的獎助學金及物資，與家扶中心一起送愛心到弱勢家庭。（屏東家扶中心提供）

核三廠員工每年都會合力捐款協助家扶寒暑假獎學金，但因今年景氣寒冬、捐款成效不佳，不過廠方捐贈的獎助學金卻是逆向成長，去年暑假破新高捐助14萬5千元，今年寒假則又提升到22萬6千元，近日天氣雖然寒冷，但恆春半島上的弱勢學生卻因而感到暖心。

「謝謝你們讓我認真看待生活！」目前就讀高中三年級的小佩，從小自主學習力佳、學業表現優異，但因家中經濟困頓，時常要受到外界救濟渡日。她說，她有時心情低落會想放棄生活，但更多時候心裡頭會浮起善心人士們說過的話，這讓她放棄的心態頓時消失、又燃起生活新希望。

而今年就讀國小三年級的阿榮，在看到民生物資中有雞蛋時，頓時大叫：「有雞蛋耶！今晚可以加菜了。」他臉上洋溢著滿滿的笑容，且在大家的鼓勵下，期許自己在未來有能力的時候，也能像核三一樣付出己力，關懷需要協助的家庭。

屏東家扶中心恆春分區扶幼委員會此次分三梯次分送物資，由扶幼主委李春菊等人在7日至9日帶隊到12戶受扶助家庭進行關懷，訪視中除對家庭給予支持與鼓勵外，也提供民生物資及春節紅包2000元，讓家庭感受到過年前的溫暖。

李春菊說，年節將至，許多弱勢家庭為了準備過年相當辛苦，單純的物資對家庭就有很大幫助，目前時機不好、捐款下滑，特別感謝核三廠願意每年捐贈獎助學金給在地學子，未來也期盼有更多人也能共同響應，讓社會變得更美麗。

(中時)

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