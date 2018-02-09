不讓北韓見縫插針 日韓高峰會談確認美日韓合作關係不動搖

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日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅9日在平昌奧運會場附近的飯店舉行高峰會談，兩人針對「必須建構迎向未來的日韓關係」達成共識。為了不讓北韓見縫插針，兩人再度確認了「美日韓仍將在北韓問題上緊密合作」、「必須對北韓加強最大限度的施壓」。

安倍與文在寅舉行了約1小時的會談後向日媒表示，他已向文在寅明確地說明了有關日本對日韓慰安婦協定的立場，並要求南韓確實履行2015年達成協議的日韓協定，強調那是「國與國之間的約定，是兩國關係的基礎，要建構迎向未來的日韓關係，履行日韓協定是不可或缺的」。

南、北韓在這次的平昌奧運中展現出格外融洽的氣氛，美日兩國擔憂南韓會被北韓的「微笑外交」所迷惑。安倍在會談中特別向文在寅強調，「為了對話的對話是沒有意義的」、「有必要對北韓提高最大限度的施壓，讓北韓改變政策，讓北韓方面主動要求對話。」

安倍向日媒表示，會談中也和文在寅確認了美日對北韓持續最大限度施壓的共同方針，強調必須讓北韓認識到，美日韓3國強有力的合作關係絕對不會動搖。

文在寅在會談中表示，「盼能正視歷史，與安倍首相一起結合智慧與力量，推動兩國迎向未來的合作，恢復『穿梭外交』並改善關係等，以強化日韓領袖層級的密切溝通，希望兩國能成為心靈契合的真正友人。」

文在寅還感謝安倍能積極聲援平昌奧運，他表示，「南韓政府盼能藉這次平昌『和平奧運』的機會，努力找出解決北韓核武問題，使朝鮮半島能落實永久和平的方法。」

安倍為出席平昌冬季奧運會的開幕典禮，9日上午赴南韓進行兩天的訪問，這是文在寅上台後，安倍首度訪韓。安倍訪韓期間還將觀看日本女子代表隊的冰上曲棍球的比賽，並到選手村為日本國家代表隊選手加油打氣。

(中時)

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