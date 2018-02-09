新春走春！一中年貨大街、好運來洲際宴展中心爭辦跨年市集

2018年02月09日 19:34 中時 馮惠宜

好運來新春嘉年華活動9日開鑼。（馮惠宜攝）

新春走春，一中商圈年貨大街9日登場，要一連展開17天，不但商圈辦年貨大街聚集人氣，去年中開幕的「好運來洲際宴展中心」也連結洲際棒球文創區規劃新春創意市集以及一連串娛樂活動要讓大家新年頭來聚餐。

一中街年貨大街因地緣因素，一直都是跨越春節假期，9日在翔飛獅鼓陣戰鼓聲中揭開序幕，一中商圈主委陳信志也邀請經發局等貴賓一起分發旺年福包，此外還有消費滿一百抽現金5萬元、MacAir蘋果電腦、RIMOWA行李箱等百項大獎。

一中商圈主委陳信志指出，去年活動吸引200萬人潮今年消費滿額抽再加碼，可望創造300萬人潮，活動期間還有8場「旺年止渴、5元購飲」活動，由會員店家提供限量100元的5元飲品。

平日經營特色婚宴和大型餐會為主的「好運來洲際宴展中心」，挾著周邊串聯「洲際棒球文創園區」地利優勢，在農曆春節期間規劃一系列結合花博主題的年菜佳餚和各類娛樂休閒精彩節目，9日請來北港武德宮財神爺坐陣，讓民眾到好運來就能祈求財神旺好運，每日還有筊杯送紅包活動。

另在迷你蛋三樓多功能會展館，還提供VR科技互動遊戲、三軸隨動雙人座椅、狂飆賽車、射擊遊戲、體感腳踏車等大小朋友都愛的遊戲，另在緊鄰迷你蛋側邊的戶外區則規劃文創市集，集結各式彩繪的胖卡美食車以及貨櫃屋讓民眾品味美食，還能逛街購物。

(中時)