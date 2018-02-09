台南新營民治議事廳活化案 民進黨議長槓上同黨議員

2018年02月09日 18:44 中時 洪榮志

台南市新營民治議事廳活化案，民進黨議長槓上同黨議員。議長賴美惠9日召開「 地方要發展，不是用抹黑造謠打口水戰 」記者會，譴責同黨議員賴惠員造謠抹黑，除要求對方放棄言論免責權，也要求還她公道，否則將與律師討論提告，討回清白。賴惠員則回擊並未抹黑造謠，她說的一切都是事實。

賴美惠表示，民治議事廳沒有要被消滅，活化也並非她個人能決定。青創育成中心進駐民治議事廳，只是政黨協商共識樂觀其成立場表達，不是議案，此次臨時會也沒有此提案，因此賴惠員要求要撤銷的青創育成中心進駐民治議事廳一案，根本不存在，是個假議題。

賴美惠還說，賴惠員口口聲聲說要守護民治議事廳，但卻於2013年第1屆第6次定期大會上提案，欲將台南市環保局辦公室遷至民治議事廳，以增加廳舍之使用效能，如此反覆之言論，豈不自相矛盾。昨是今非，僅為反對市府鼓勵青年人返郷，活絡新營經濟發展，甚而反對青年創業育成中心設立。

賴惠員則回應說，她並沒有抺黑、造謠，只是說出事實。針對青創育成中心，應在民治市政中心，而非議會；民治議事廳活化案，市府經發局也早於會前提供資料，詳細敘述育成中心是充分利用民治議事廳，並非憑空捏造。她不同意選址錯誤的案子以包裹方式表決，但實在無力回天，感謝鄉親、同仁站出來為自己的家園發聲，經發局也同意讓步並從包裹式審查議案中抽案，留下議會。

至於2013年的提案，當時因為市區議員強力質疑新營環保局辦公室為違建，為讓當局正視並解套才提出民治議事廳部分供環保局使用；如今民治市政中心僅存700人辦公，許多閒置空間即可讓環保局使用，無需使用議事廳。

(中時)