2018平昌冬奧開幕　南北韓選手共持半島旗進場

韓國旗手元允宗(右)和北韓選手黃忠琴(音譯)共舉半島旗，走進開幕典禮會場。(圖/美聯社)

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中時電子報
2018年平昌冬奧開幕典禮正式開始。(圖/美聯社)

2018年冬奧開幕式已經於韓國平昌當地時間晚間8點(台北時間7點)正式展開，南北韓選手共持半島旗進場，成為全球最受矚目的焦點。由韓國總統文在寅宣布開幕。國際媒體的鏡頭全都對準北韓金氏王朝首位踏上南韓土地的第一人金與正，她的一舉一動都立刻成為焦點。

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2018年平昌冬奧開幕典禮正式開始，本屆吉祥物白老虎進場表演。(圖/美聯社)
2018年平昌冬奧開幕典禮正式開始。(圖/美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正現身9日晚間平昌冬奧的開幕典禮。(圖/路透)

北韓領導人金正恩胞妹金與正9日抵達南韓仁川機場。(圖/中央社、共同社)

本屆冬奧會共有92個國家和地區參加比賽，南北韓運動隊共持半島旗，排在最後一個壓軸進場。這是南北韓自2007年長春亞洲冬季運動會以後，時隔11年後首度共同入場。

韓國開幕式旗手由擁有「雪車一哥」之稱的元允宗(Won Yun-jong)和北韓籍女子冰球隊選手黃忠琴(Hwang Chung-gum)共舉半島旗，率領南北韓運動隊員依序進場。

金正恩胞妹金與正為北韓訪問團其中一名成員，參與本次南韓平昌冬奧，具有打破兩韓藩籬的歷史意義，象徵南北韓和解的契機。金與正為北韓金氏王朝第一位踏上南韓的家族人物。

2018年平昌冬奧開幕典禮正式開始。(圖/美聯社)
2018年平昌冬奧開幕典禮正式開始。(圖/美聯社)

韓國總統文在寅在開幕儀式發表演說，歡迎來自全國各地前來參賽的選手。此外，參與本次平昌冬奧的國際領導人包括美國副總統彭斯(Mike Pence)、北韓最高人民會議常任委員會委員長(名義上最高元首)金永南、中共中央政治局常委韓正以及日本首相安倍晉三等人。

北韓啦啦隊員在平昌冬奧開幕式彩排時，士氣高昂。(圖/美聯社)

平昌經歷了3次申奧，終於在2011年7月在南非舉行的國際奧委會上獲得2018冬奧的舉辦權。也讓韓國平昌成功躍上國際版面，成為全世界人民的目光焦點。這也是韓國在1988年舉辦漢城(今首爾)奧運之後，時隔30年再度成功舉辦奧林匹克運動會。

(中時電子報)

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