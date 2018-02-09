《中時晚間快報》響應賑災 太魯閣客運提供災民免費搭車

《中時晚間快報》響應賑災 太魯閣客運提供災民免費搭車

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中時電子報
綜合報導

◎響應賑災 太魯閣客運提供災民免費搭車

花蓮強震造成慘重災情，太魯閣客運表示，即日起包括【301 東華大學-花蓮火車站】、【302 新城火車站-天祥】及台灣好行【303 花蓮火車站-大農大富平地森林園區】路線，提供災民、救災人員和花蓮居民免費搭乘；同時於救災期間，本公司將配置一輛純電動低地板公車，供縣府救災團隊作為人員接駁及運送物資使用。

◎新奇、有優惠就去買　天秤、天蠍、雙魚男　網購最易上當新三寶

年關將近，許多民眾都有年節購物需求，內政部提醒，廣大的年節商機也是詐騙集團積極出動的時刻，民眾於購物時務必審慎留意，千萬別讓詐騙集團有機可趁，如有任何疑問，歡迎隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢。另內政部也針對去(106)年度網購受詐騙者進行相關分析，發現如果以星座來看，天秤座、天蠍座、雙魚座(男性)似乎最容易受騙上當。

◎應酬多！ 大魚大肉又喝酒　大老闆痛風 痛到走不動

一名50多歲的房地產老闆，因工作關係常需應酬喝酒，但漸漸地腳趾出現不適、每天起床長痛到無法走路，日前更惡化到腳趾變形而無法穿鞋，經檢查確診痛風，全身已出現多處痛風石；醫師指，高油高熱量飲食搭配酒精，是造成痛風主因，由於春節的聚會、大餐多，年後因痛風發作就醫者，至少都會增加2成。

◎平昌冬奧今晚正式揭幕　北韓領導人胞妹抵南韓

平昌冬季奧運會今晚正式揭幕，北韓選手與高階代表團參與，是各方矚目的焦點。北韓領導人金正恩的胞妹金與正中午過後乘專機抵達南韓仁川機場，南韓統一部長官趙明均前往迎接。金與正是1953年韓戰停戰後，首位踏上南韓領土的北韓金氏統治家族成員。

(中時電子報)

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