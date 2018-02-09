張鈞甯與名模尬美腿 TOM FORD秀場群星會

2018年02月09日 18:59 中時 陳張眾

模特海莉鮑溫（Hailey Baldwin）以一襲粉色短褲性感出席2018秋冬女裝大秀，氣勢十足。（翻攝自TOM FORD官方IG帳號）

英國歌手贊恩馬利克（Zayn Malik）選穿草綠色運動風夾克搭配牛仔褲，展現隨興風格。（翻攝自TOM FORD官方IG帳號）

TOM FORD 2018秋冬女裝大秀藉誇張的動物印花演繹華麗性感的80年代風格。（翻攝自NOWFASHION）

名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）為Jeremy Scott2018秋冬女裝大秀開場，一頭螢光色假髮搭配銀色連身褲，未來感十足。（翻攝自NOWFASHION）

忙著為新片宣傳的張鈞甯，於日前啟程再戰紐約時裝周，出發時一襲全黑機場帥氣褲裝，就已博得網友一片好評。其於當地時間8號晚間現身TOM FORD大秀時，則換上一套白色裙裝露出修長美腿，並輕扶好友楊祐寧手臂出席，性感霸氣指數滿分。而同場的模特海莉鮑溫（Hailey Baldwin），也選穿一襲粉色短褲展露腿部線條，再加上茱莉安摩爾、杜晨科洛斯等東西方美女加持，頓時讓時裝秀場搖身變為星光大道，更可見設計師在好萊塢的好人緣。

不讓場邊明星專美於前，TOM FORD 2018秋冬系列女裝也擺好巨星架式，饒富80年代風格的大膽動物印花，在設計師的多彩詮釋下更為囂張，強調肩現的西裝外套、翻毛大衣及髮帶、亮面緊身褲，有如上演一齣華麗版本的《飛躍比佛利》，於包款、鞋履上出現的「PUSSY POWER」字串，亦隱約呼應當下的女權運動。

而鬼才設計師Jeremy Scott，也透過2018秋冬女裝系列繼續80年代的熱鬧節奏，為大秀開場的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），就戴上螢光色假髮搭配銀色反光吊帶褲，帶我們闖進復古科幻片中的場景，這個像是結合《第五元素》、迪斯可及太空風格的系列，也為紐約的夜晚加溫。

(中時)