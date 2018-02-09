楊麗環批桃園綠捷「內定廠商不敢上、陪標廠商不肯放」

2018年02月09日 19:14 中時 蔡依珍

326億元的桃園綠線捷運機電工程，爆出本應直接失去競標資格的義大利廠商Ansaldo仍在「苟延殘喘」，市長參選人楊麗環9日抨擊市府「內定廠商不敢上、陪標廠商不肯放」，質疑國際大廠打假球、桃園市府偷做球。

交通局長劉慶豐則反批楊惡意抹黑，強調義商符合資格，是搭檔未勾選投標廠商聲明書，斥楊顛倒黑白，他解釋因規模龐大、為求慎重才向採購法主管機關工程會釋疑，將統整專家意見後做出最妥適處理方式，希望有多元選擇讓2家以上合格廠商站上擂台進入評選，重申「絕對禁得起檢驗」。

工商建研會聯誼會長史碩仁說，完備文件通過「資格審查」是投標基本要件，沒想到國際大廠竟「粗心」未填答「投標廠商聲明書」，諷刺市府聲稱國際大廠才能帶來最好的品質，結果竟連第一關都出包，驗證外傳市府為了避免「難看」，才找廠商來「陪標」。更直指民進黨發言人、新潮流系議員楊家俍「陪同」德國西門子與韓國Rotem廠商開記者會，「是政黨意志的表態？還是同為新系鄭文燦意志展現？」

捷運監督聯盟牛煦庭也說，獨立第三方驗證（IV&V)標案資格審查時也出狀況，卻在「顧問傳話」後直接宣佈通過，這次卻暫停開標，標準何在？

楊麗環重申市府是刻意為韓國廠商量身打造投標門檻，義商犯下致命疏失顯然是「臨演」，目的就是「陪標」，強調廠商資格不符，理應當場宣布喪失資格，三問市府為何不敢讓義商「出局」，要市府「說清楚、講明白」。

(中時)